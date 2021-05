L’industrie du plastique poursuit le gouvernement fédéral

Le 12 mai dernier, Ottawa a ajouté tous les articles manufacturés en plastique à la liste des substances toxiques inscrites dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Ils sont dorénavant considérés comme ayant un effet nocif sur l’environnement ou la biodiversité.

Saluée par les groupes environnementaux, cette décision suscite la grogne au sein de l’industrie pétrochimique, qui touche de près ou de loin les polymères et les plastiques.

La Coalition pour une utilisation responsable du plastique ( CURPCoalition pour une utilisation responsable du plastique ) regroupe près d’une trentaine d’entreprises au pays, comme Dow Chemicals, Imperial Oil et Nova Chemicals. Désigner tous les produits en plastique comme étant toxiques , selon elle, est inexact et pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Son porte-parole, Alexandre Meterissian, rappelle que les Canadiens comptent sur le plastique dans leur vie quotidienne, que ce soit pour des conduites d’eau potable, de l’équipement de protection ou des emballages alimentaires.

Selon lui, Ottawa ignore le fait que ces articles sont considérés comme sécuritaires pour la santé et qu’ils respectent les normes nationales et internationales.

En désignant tous les plastiques comme étant toxiques, le gouvernement fédéral est allé beaucoup trop loin. Une citation de :Alexandre Meterissian, porte-parole de la Coalition pour une utilisation responsable du plastique

Pour l'instant, Ottawa propose de bannir six objets de plastique à usage unique plus tard cette année, y compris les sacs d’épicerie, les pailles et les ustensiles faits de plastique.

Mais grâce à ce changement réglementaire, le gouvernement fédéral pourrait bannir n'importe quel produit de plastique à l'avenir, sans même aller au Parlement, affirme M. Meterissian. Pour nous, ce n'est pas acceptable.

Dans sa requête à la Cour fédérale, la CURPCoalition pour une utilisation responsable du plastique fait valoir que le décret fédéral est inconstitutionnel puisqu’il vise en réalité les déchets plastiques et que la gestion des déchets relève de la compétence des provinces.

Elle affirme aussi que le décret est déraisonnable puisqu’il vise tous les produits faits de plastique alors que seules les microbilles en plastique ont été associées à un risque potentiel.

La requête vise les ministres de l’Environnement et des Changements climatiques, de la Santé et le procureur général du Canada. Ils n'ont pas immédiatement répondu à notre demande d'entrevue.

Le groupe espère faire entendre sa cause à la Cour fédérale cet automne.