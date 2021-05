Le karaoké en ligne rapproche des familles en confinement

Le Centre canadien pour l’unité de la famille est un organisme à but non lucratif qui offre des activités pour renforcer la qualité de vie des familles francophones de l’Ontario.

Les résidentes de Niagara-on-the-Lake Mireille Salem et sa fille Carla participent aux soirées karaoké du Centre depuis leur première session pour échapper aux réalités du confinement. Ma fille et moi allons participer au karaoké de ce mercredi 19 mai. On pratique un peu, deux jours d'avance , dit-elle. Elle explique qu’elle désire encourager sa fille à pratiquer la musique.

C’est une manière de chanter avec un but. Il y a un public pour apprécier. Une citation de :Mireille Salem, participante aux karaokés du Centre canadien de l’unité de la famille

Carla de son côté explique que même si sa mère et elle ont des goûts différents en ce qui concerne la musique, elle s’amuse beaucoup au karaoké.

Les chansons que maman aime, je les trouve ennuyantes , dit l’élève de 5e année tandis que sa mère sourit lors de l’entrevue vidéo en ligne.

Environ une quinzaine de familles participent aux karaokés , affirme la présidente du centre, Rokhaya Gueye. Elle explique que l’événement permet de découvrir de nouveaux talents et augmente aussi la confiance en soi des enfants qui participent.

Pour Fatou Mukuna, étudiante en sciences, c’est un plaisir de pouvoir retrouver ses passions artistiques en chantant et en animant les soirées karaoké. Photo : Fatou Mukuna

Pour Fatou Mukuna, animatrice des soirées karaoké du Centre depuis février, l’une des belles découvertes c’est de voir des participants apporter leur instrument et accompagner d’autres participants à mille lieux dans d’autres foyers. Ça m’influence aussi. Ça fait longtemps que je n’ai pas joué au piano donc je vais pour la première fois jouer du piano à l’événement de ce mercredi. , dit-elle.