Décisions en santé : le N.-B. gagnerait à inclure des patients, selon des intervenants

En entrevue il y a deux semaines, le Dr Louis-Marie Simard a parlé de patients partenaires. Médecin et gestionnaire en santé à la retraite, il est candidat au conseil d'administration du réseau de santé Vitalité.

Louis-Marie Simard croit que le Nouveau-Brunswick devrait inclure des représentants des patients dans les prises de décisions qui touchent au système de santé.

Dans les systèmes de santé, vous devriez avoir des comités avec des patients. Il y a même ce qu’on appelle des patients partenaires, des patients qu’on a formés. À ce moment-là, ces gens-là travaillent avec les équipes soignantes, travaillent avec la régie, pour améliorer les soins. J’ai vu des expériences, pas au Nouveau-Brunswick, mais ailleurs où effectivement la participation des patients a amélioré les soins et diminué les coûts , a souligné Louis-Marie Simard, le 4 mai.

Au Québec, le patient partenaire Mario Di Carlo, qui a contracté la polio durant son enfance, parle au nom de patients depuis une quinzaine d'années. Il a aidé le centre universitaire de santé McGill à Montréal à mettre sur pied un programme d'autogestion de maladie chronique. Il a ensuite fait partie de son conseil d'administration. Il travaille d'arrache-pied dans les comités de patients et les projets de patients partenaires.

Les patients partenaires peuvent aider le système de santé à éviter des erreurs, selon lui. Il donne l’exemple de la hauteur des comptoirs à l'accueil du Centre universitaire de santé McGill. Les constructeurs ont prévu des comptoirs de diverses hauteurs pour les personnes en fauteuil roulant. Mais comme les patients prennent un numéro, ils peuvent être appelés à n’importe quel comptoir.

Si le patient avait été impliqué dès le début dans la construction, on aurait pu éviter ce genre de choses là. Moi, je l'aurais [signalé], par exemple. Puis pourquoi ne pas avoir des comptoirs au même niveau? Parce qu'il y a des gens qui sont debout qui sont à l'autre comptoir qui est bas, quand ils se font appeler avec le numéro. Ce sont des choses comme ça qui ne coûtent pas plus cher, mais qui sont plus pertinentes pour les patients , explique Mario Di Carlo.

Comment faire progresser le concept au Nouveau-Brunswick?

Mario Di Carlo pense qu'il faut d'abord démontrer au Nouveau-Brunswick les avantages d'intégrer les patients partenaires au processus de prise de décisions.

Parce que le patient n'est pas juste un récipiendaire des soins, mais c'est aussi un acteur, si vous voulez. Parce qu'il navigue à travers le système, il peut proposer des marches à suivre qui vont être plus, disons, pertinentes pour les patients sans toutefois ne pas l'être aussi pour les professionnels de la santé , affirme M. Di Marco.

Mario Di Carlo est un patient partenaire au Québec depuis une quinzaine d'années. Photo : Gracieuseté/Mario Di Carlo

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, mène justement une réforme de la santé. Mario Di Carlo propose des conseils pour la création d’un réseau de patients partenaires.

Je pense que c'est au niveau de la démocratisation des pouvoirs. Le patient, juste sa présence dans l'équipe de réflexion, puis de planification, fait qu'on est plus, disons, sensible au vécu des patients. Je pense que les patients, eux, vont pouvoir apporter une vision plus réaliste du vécu. Si on un un patient qui a le seul but de remettre les choses dans une autre vision, ça aide à rétablir l'équilibre dans la discussion plutôt qu'y aller par [devinette]. Au lieu de deviner ce que les patients veulent, les patients étant autour de la table, ça nous permet d'être plus réalistes en tout temps , conclut Mario Di Marco.

Le Québec compte des patients partenaires ainsi que des comités de patients, mais non le Nouveau-Brunswick. L’inclusion de patients partenaires serait tout un virage au Nouveau-Brunswick où les décisions en matière de soins de santé sont prises par des gestionnaires et des élus.

D'après un reportage de Michel Nogue pour La matinale