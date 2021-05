Alors que les spectacles et activités de sports extérieurs seront permis pour 250 personnes avec des places assignées dès ce vendredi, le milieu de la culture de l'Estrie se réjouit du plan de déconfinement annoncé mardi par le premier ministre François Legault.

De plus, dès le 28 mai, les rassemblements extérieurs et intérieurs avec places assignées pourront accueillir jusqu'à 2500 personnes. Une excellente nouvelle pour Sylvie-Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, même s'il reste bien des éléments à préciser notamment concernant le port du masque et la distanciation physique dans les salles de spectacle.

Il y a en effet un certain flou artistique, mais ça viendra avec le temps , croit Mme Bergeron. J’imagine qu’on ne peut pas penser à tout maintenant. On va voir comment ça se déroule, mais on ne peut qu’applaudir à ce moment-ci.

Une annonce libératrice pour le milieu

L’annonce du premier ministre Legault a été libérateur pour le milieu artistique, autant du côté des organisateurs que des artistes, selon Sylvie-Luce Bergeron. Pour les artistes, il semble qu’ils pourront enfin jouer à l’extérieur, sur des terrasses. Maintenant, les délais sont très courts pour tout réorganiser avec les mesures sanitaires qui [sont demandées] , reconnaît-elle.

C’est la logistique qui pose problème [...] pour les salles de spectacles et les festivals. Une citation de :Sylvie-Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie

L’autre question est de savoir si le public sera au rendez-vous. Je pense qu’il le sera, surtout quand on voit qu’au Théâtre Granada, les programmations sont complètes ou sur le point de l’être , précise-t-elle. Les festivals ont quant à eux fait des pirouettes. Je pense bien que les événements vont bien avoir lieu, mais sous quelle forme? , se demande-t-elle.