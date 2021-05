Grève dans les écoles : des milliers de jeunes à la maison ce matin

Cette deuxième demi-journée de grève en quelques semaines touche des élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Les services de garde sont aussi fermés, ce qui force des milliers de parents à garder leurs jeunes à la maison pour la matinée.

Les parents devront par la suite veiller eux-mêmes à ce que leur enfant se rend à l'école pour l'ouverture des classes en après-midi. Les services habituels seront cependant assurés après les cours.

On est tout à fait conscient que ce n'est pas facile pour les parents, mais les parents savent aussi que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Ça va profiter à tout le monde si on rectifie, si on améliore les conditions, si on a des services en quantité suffisante pour aider les élèves , lance Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ, présente sur les lignes de piquetage à l'école Cardinal-Roy, à Québec.

Dans le fond, c'est le système public qu'on protège ensemble en utilisant le seul moyen pour être entendu. On veut des conditions pour offrir des services de qualité aux Québécois. Une citation de :Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ

Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ, était présente sur les lignes de piquetage mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

L'exemple des psychologues

Peu de psychologues, par exemple, sont intéressés à travailler dans le réseau de l'éducation, selon Mme Massé.

On a reconnu qu'il y avait des problèmes de santé mentale chez les élèves. Donc, on a appelé des psychologues du secteur privé en renfort à 100 $ de l'heure pour aider parce qu'on n'arrive pas à trouver des psychologues, alors que nos psychologues sont payés environ 49 $ de l'heure. Pour plusieurs de nos membres, les correctifs sont attendus depuis plusieurs années , dit-elle.

Tout ce qu'on nous offre, c'est d'améliorer les budgets de perfectionnement pour environ 100 $ par professionnel par année. C'est là qu'on en est. Une citation de :Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ, présente sur les lignes de piquetage à l'école Cardinal-Roy

D'autres moyens de pression?

Les conventions collectives sont échues depuis un an et demi. La patience a atteint ses limites et les syndiqués risquent d'utiliser d'autres moyens de pression prochainement si Québec continue de faire la sourde oreille, promet Sophie Massé.

J'espère tellement que le ministre [de l'Éducation] Roberge comprenne ce message et que c'est la dernière journée de grève. Mais s'il n'y a pas d'améliorations, les moyens de pression vont continuer. Ce n'est pas souhaitable, mais je ne peux pas croire que le ministre Roberge ne comprendra pas le message.

La première journée de grève des professionnels de l'éducation a eu lieu le 29 avril dernier.