ArcelorMittal et ses employés de retour à la table de négociation

ArcelorMittal et le Syndicat des Métallos reprendront les négociations jeudi en vue du renouvellement de la convention collective des 2500 travailleurs de la minière.

Les deux parties confirment qu'elles ont accepté de reprendre le dialogue afin de trouver un terrain d'entente, mais refusent de commenter davantage à ce stade-ci.

Cette nouvelle séance de négociation se fera à nouveau devant un conciliateur.

Les quelque 2500 employés d'ArcelorMittal à Fermont et à Port-Cartier sont en grève depuis le 10 mai. Les salaires, les primes et les régimes de retraite sont au centre du désaccord entre le syndicat et l’employeur.

Avec la collaboration de William Phoenix