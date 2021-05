Déconfinement : l'industrie touristique de l'Est-du-Québec compte les jours

D'apprendre que le 28 mai, on allait pouvoir bouger entre les régions du Québec, c'est la meilleure nouvelle , lance la directrice générale de Tourisme Gaspésie Joëlle Ross.

Maintenant, ce à quoi on a vraiment hâte, c'est que tout notre territoire touristique soit de la même couleur [NDLR en ce qui a trait aux paliers d'alerte pour les mesures sanitaires]. C'est difficile d'expliquer à un visiteur qui arrive chez nous qu'à partir de [tel endroit], t'as le droit de faire ça, mais qu'à partir [de tel autre endroit], t'as pas le droit. Il faut être capable de vendre une Gaspésie uniforme , ajoute-t-elle.

Elle cite en exemple le fait que les restaurants sont présentement ouverts en Gaspésie administrative, alors qu'ils sont fermés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie, La Matapédia et de La Mitis qui font partie de la région de la Gaspésie touristique.

L'été 2020 a été très achalandé en Gaspésie, mais comme beaucoup de visiteurs logeaient chez des proches ou faisaient du camping nomade, cet achalandage ne s'est pas reflété dans les statistiques officielles, selon Mme Ross (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Malgré les débordements observés sur certaines plages l'été passé, la Gaspésie a reçu dans la dernière année 100 000 visiteurs de moins qu'à l'habitude, selon Mme Ross.

Il faut avoir un bon été, surtout pour la survie de nos entrepreneurs. Ce n'est pas facile de travailler avec des clients pendant trois mois alors qu'on a des frais de base sur 12 mois. Une citation de :Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Elle espère donc que les visiteurs seront au rendez-vous, avec une réservation en main, et que ceux qui n'auront pas réussi à réserver une place pendant l'été choisiront de visiter la région à l'automne.

Aux Îles-de-la-Madeleine, l'été 2020 avait aussi été moins achalandé qu'à la normale, et le plan de déconfinement est accueilli avec soulagement. C'est une excellente nouvelle pour l'industrie touristique, surtout qu'on observe cette information-là un peu plus tôt que l'an passé , se réjouit le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Ça envoie le message positif que la vaccination donne quelque chose , souligne-t-il.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se dit soulagé par la perspective du déconfinement (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les entreprises touristiques peuvent se préparer à accueillir les visiteurs, même chose pour la population générale. Et beaucoup de gens se demandaient s'ils allaient annuler ou non leur séjour aux Îles pendant la saison estivale. Bien là, ils ont eu réponse à leur question , ajoute le maire.

Déconfiner... et recruter!

Le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, abonde dans le même sens.

Les entreprises ont de la misère à recruter. L'année passée, on a ouvert tard, on n'a pas eu beaucoup de délais. Là, on peut se préparer, c'est quand même une nette amélioration si on compare les deux années , affirme-t-il.

M. Lévesque ajoute que ce signal est le bienvenu puisque le nombre élevé de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent inquiétait plusieurs Québécois qui hésitaient à prévoir leurs vacances dans la région.

Avec la situation actuelle du Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup d'inquiétude là-dessus, mais là les gens se sont mis à réserver. Ça permet de prévoir l'été pour les visiteurs. Une citation de :Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Si cette situation épidémiologique a le potentiel de ralentir le déconfinement de la région, M. Lévesque dit avoir confiance de voir le plan se dérouler quand même bien. Ça pourrait peut-être amener un retard dans l'application de certaines mesures, mais j'ai l'impression qu'on va arriver à la Saint-Jean tout le monde en même temps , assure-t-il.

Cela dit, le directeur général insiste sur l'importance de renouveler l'aide financière accordée aux entreprises touristiques touchées par la crise. On n'a pas des salles de restaurants ou de concerts qui sont complètes. Il y a des mesures qui vont perdurer , fait valoir M. Lévesque.

Quelques bémols sur la Côte-Nord

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie, déplore de son côté que ce plan arrive un peu tard pour les pourvoiries qui offrent des séjours de chasse et de pêche.

Les pourvoiries vont avoir raté facilement deux à trois semaines de leur saison, mais maintenant elles ont une réponse à donner aux clients qui veulent réserver ou qui ont déjà réservé. On n'est pas dans la position idéale, mais au moins on sait déjà plus où on s'en va. Une citation de :Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

Il se réjouit néanmoins de savoir que la plupart des festivals pourront avoir lieu cet été.

On a quand même certains événements qui sont plus gros, comme le Festival de la chanson de Tadoussac, mais même des événements plus petits, ça crée de la vie, oui pour les touristes, mais aussi pour nous les résidents , souligne M. Lavoie.

La directrice générale de Tourisme et Croisières Baie-Comeau, Reina Savoie-Jourdain, se dit pour sa part très, très heureuse du plan annoncé par François Legault.

Les gens sont impatients de venir visiter la Côte-Nord. On reçoit des appels, des courriels, depuis déjà le mois d'avril et on ne savait pas trop quoi leur dire, mais on va pouvoir leur donner des informations précises , affirme-t-elle.

Le kayak est une des activités prisées par les vacanciers qui visitent la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Bénédicte Filippi (Facebook)

L'été dernier, les sentiers de randonnée pédestre et de vélo ont été particulièrement populaires, selon Mme Savoie-Jourdain. Toutes nos activités extérieures, ça a été une découverte pour les visiteurs québécois. Ça va être la même chose fort probablement cette année aussi , avance-t-elle, citant également les visites de la centrale hydroélectrique Manic-5 que plusieurs Québécois ont découvert en 2020.

La Basse-Côte toujours privée de touristes

Or, la situation est moins rose en Basse-Côte-Nord, rappelle la chargée de projet chez Voyages Coste, Nicole Caron.

Elle rappelle que, pour une deuxième année de suite, le navire Bella Desgagnés ne pourra pas y emmener des touristes. C'est certain qu'il y a encore de grandes difficultés pour la Basse-Côte-Nord. On est en discussions constantes avec les maires, les préfets et les autorités en santé publique pour voir comment on peut arrimer tout ça , indique Mme Caron.

En Basse-Côte-Nord, il n'y a pas eu de tourisme depuis l'hiver 2020. C'est vraiment très, très critique ce qui se passe. Une citation de :Nicole Caron, chargée de projet chez Voyages Coste

Elle indique qu'une des options envisagées consiste à créer des forfaits pour les voyages en avion sur la Basse-Côte-Nord.

Et comme c'est souvent le cas dans l'Est-du-Québec, une chose est certaine à l'approche de la prochaine saison estivale : les vacanciers devront réserver leur hébergement et leurs activités bien à l'avance pour s'éviter des déceptions.

La prudence, toujours de mise

Malgré ces bonnes nouvelles, le directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, rappelle que le virus circule toujours et qu'il demeure essentiel de respecter les mesures sanitaires de base, puisque l'immunité collective ne sera atteinte qu'à la fin août théoriquement, selon les prévisions de Québec.

Il faut être réaliste, quand on parle du mois d'août, on ne parle pas de la semaine prochaine. Il faut garder une grande prudence si on veut se rendre au mois d'août , insiste-t-il.

Dr Bonnier-Viger rappelle également que l'immunité à la COVID-19 n'est pas acquise au moment même où une personne est vaccinée. Il faut attendre de deux à trois semaines pour que l'effet soit entier.

De plus, la situation à l'international doit aussi être prise en compte, selon le directeur de santé publique. Je pense qu'on a une occasion manquée en termes de répartition des doses de vaccin à travers le monde qui pourrait nous jouer des tours , avance-t-il.

Si on a une partie de notre planète qui n'est pas vaccinée, le virus continue de s'y reproduire et de muter et pourrait revenir avec une mutation qui invaliderait tout ce qu'on a fait comme efforts. Une citation de :Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Il y a malheureusement plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas accès à la vaccination, alors il y a eu un manque de cohésion pour que tout le monde soit vacciné en même temps ou presque et ça, ça donne une chance au virus , prévient-il.

Ainsi, Dr Bonnier-Viger demande à la population de rester vigilante et de passer un test dès l'apparition de symptômes, plutôt que d'attendre quelques jours.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque, de Bis Petitpas et de Michaële Perron-Langlais