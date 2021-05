Quand pourrons-nous reprendre nos vies d'avant ? Le Dr Arruda répond à vos questions

Est-ce possible que le plan de déconfinement change ?

Oui. Pour l'instant, la situation épidémiologique est enviable comparativement à plusieurs endroits dans le monde en raison d'un taux de vaccination élevé. Globalement on a eu une troisième vague incomparable à ce qui a été vu ailleurs , lance le docteur Arruda.

Puisque le virus est toujours en circulation, il sera primordial que les gens vaccinés reçoivent une deuxième dose. Le vaccin va diminuer la transmission en protégeant un maximum de personne. Il est efficace après une dose assez rapidement. Avec le temps, l'efficacité baisse d'où l'importance que les gens reçoivent vraiment une deuxième dose s'ils veulent être protégés au mois d'août. Avec deux doses, on va avoir l'immunité de beaucoup de personnes qui vont faire qu'on a moins de gens susceptibles [de complication] .

Une hausse du nombre de cas, d'éclosions et la situation dans les hôpitaux pourraient modifier le calendrier de déconfinement. Or, si les consignes sont respectées, il n'y aura pas de retour en arrière, assure le directeur national.

Sommes-nous en retard dans l'injection de cette deuxième dose ?

Non. Il est vrai que plusieurs personnes ont atteint le 21 jours nécessaires entre leurs deux doses et ont un rendez-vous plus tard dans l'été et ce, même si des plages horaires sont disponibles maintenant. D'autres ont des rendez-vous pour cette dose au mois de septembre, soit après la rentrée prévue des classes. C'est vraiment en raison de la quantité de vaccin , indique le Dr Arruda.

Le docteur assure que la protection de la première dose demeure importante même après 21 jours. Il est donc conseillé de conserver sa date de rendez-vous. Pour ceux qui ont reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca, des doses d'autres vaccins sont attendues par le gouvernement. Ils seront offerts à ceux qui ont déjà eu une première dose d'AstraZeneca. Ça va se faire dans des cliniques d'AstraZeneca .

Quand tombera le masque en milieu, travail ?

Le gouvernement n'avance pas de date précise. C'est clair qu'on va ajuster les consignes en milieu de travail. Ça va se faire surtout quand les deux doses seront données parce qu'une seule dose ce n'est pas suffisant. On ne sait pas quand la première dose a été donnée, il peut avoir beaucoup de variation en milieu de travail, on n'est pas comme à la maison où on connait exactement l'histoire . Les milieux de travail où les contacts avec le public sont nuls seront priorisés.

Une femme masquée au travail, devant son ordinateur. Photo : Getty Images / valentinrussanov

Le gouvernement cessera-t-il d'obliger le télétravail ?

À la fin août ou début septembre. Selon le Dr Aruda, le télétravail risque toutefois de demeurer, même sans l'encouragement du gouvernement.

Le retour vers une organisation normale de télétravail [...], lorsque les deux doses seront données, c'est le genre de chose qu'on va dire si c'est encore possible de le faire ou que ce ne sera plus obligatoire.

À quand la fin des zones rouge foncé ?

Bientôt . Certaines régions, comme la Beauce, sont toujours soumises à des mesures spéciales d'urgence. Celles-ci seront levées bientôt.

Attendez les nouvelles qui vont sortir sous peu. Jusqu'à maintenant on a été prudent. On a tenu le cheval qui avait le gout d'avancer à cause des taux de vaccination qui n'était pas assez élevé. Bientôt, plusieurs vont passer au rouge, c'est ce qu'on prévoit si tout le monde respecte [le plan de déconfinement], mais on va être prudent avec les rassemblements intérieurs .

Est-ce que les ainés en CHSLD pourront retrouver leur milieu de vie d'avant ?

Oui. Il va toujours demeurer les mesures de PCI (protection et contrôle des infections). C'est un must. Si les gens font de la température ou ils sont malades, il y a du port du masque. Lorsqu'on aura atteint des hauts taux de couverture vaccinale, on va augmenter les libertés, c'est certain. Ils ont droit de vivre ces gens-là.

Gisèle Lévesque, la première vaccinée au Canada. Photo : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Avez-vous prévu votre 28 mai , Dr Arruda ?

Le directeur national de la santé publique prévoit une longue marche et plonger dans la piscine lorsque que les rassemblements extérieurs de 8 personnes seront permis.

Je ne vous cacherais pas que je suis pas mal au travail du matin au soir. J'ai bien hâte de jardiner plus, mais c'est sûr que de pouvoir recevoir 8 personnes, mes enfants, autour de la piscine, ça va être un moment désiré. On est comme vous tous, on est des humains, on a le gout de voir notre famille, mais on va être prudent. Il ne rentreront pas dans la maison.

Avec la collaboration de Claude Bernatchez