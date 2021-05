17 arrestations liées à un réseau de trafic de stupéfiants

Les suspects ont été arrêtés à Jonquière et à Chicoutimi, mais aussi à Montréal et en banlieue de la métropole. Il s’agit de femmes et d’hommes âgés entre 21 et 54 ans. Des mandats d’arrestation avaient déjà été lancés contre la plupart d’entre eux.

Plusieurs corps policiers ont collaboré à cette frappe et une cinquantaine d’agents ont uni leurs efforts pour l’opération.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hugues Beaulieu, mentionne que ces arrestations constituent le point culminant du projet PRUDENT ayant pour objectif de démanteler ce réseau et de bloquer le crime organisé. Ce projet avait notamment permis la saisie de sept kilogrammes de cocaïne, d’une camionnette et d’une moto dans le passé.