Services psychologiques en ligne : plus d’accessibilité, mais pas plus de disponibilité

Francine Savoie-Jansson habite à Hearst, dans le nord de l’Ontario...à plus de 900 kilomètres d’Ottawa. Pourtant, c'est là où se trouve sa psychiatre francophone.

J’ai un problème de santé mentale, et j’avais vraiment besoin de consulter. Il n’y a personne que je peux voir à Hearst, donc grâce à la visite virtuelle, la psychiatre a pu me donner un diagnostic, explique-t-elle.

On a vraiment besoin des services, surtout dans les régions éloignées. C’est plaisant d’avoir un visuel, de me sentir écouté et d’avoir la même chance de consulter comme si je demeurais à Ottawa.

Une citation de :Francine Savoie-Jansson