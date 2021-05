Le vaccin de Pfizer pourrait être gardé au frigo pendant un mois

Les conditions d'entreposage du vaccin de Pfizer, qui est gardé actuellement au Canada dans des congélateurs spéciaux à des températures de -60 °C à -80 °C et ne peut être laissé au réfrigérateur pendant plus de cinq jours par la suite, ont posé toutes sortes de problèmes de distribution au pays, limitant son utilisation.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a toutefois recommandé, lundi, des conditions plus flexibles d'entreposage, à la suite de l'analyse de données de Pfizer sur la stabilité du vaccin à de plus basses températures.

Selon EMAEuropean Medicine Agency , les fioles décongelées, mais non ouvertes du vaccin peuvent être gardées au réfrigérateur à une température normale de 2 °C à 8 °C pendant 31 jours.

Le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital St. Joseph's de Hamilton, pense que si le Canada emboîte le pas, le vaccin de Pfizer pourrait être utilisé beaucoup plus facilement au pays, que ce soit dans les cabinets de médecin, les pharmacies, les prisons ou les écoles.

Le Dr Isaac Bogoch, membre du groupe ontarien sur la distribution des vaccins, ajoute qu'il serait beaucoup plus facile de transporter le vaccin de Pfizer à l'extérieur des grands centres urbains. Ça rend le vaccin beaucoup plus facile à utiliser et à déployer dans plus de communautés , dit-il.

Le Canada doit recevoir des millions de doses du fabricant au cours des prochains mois, en faisant un élément clé des programmes de vaccination des provinces.

Le vaccin de Pfizer est entreposé actuellement au Canada dans des congélateurs comme celui-ci, au CHSLD Cloutier-du-Rivage, à Trois-Rivières. Photo : Fournie par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

De son côté, Alyson Kelvin, virologue et professeur à l'Université Dalhousie à Halifax, croit que la recommandation européenne est une bonne nouvelle pour les pays en voie de développement. Avec une stabilité accrue, le vaccin de Pfizer pourrait être distribué dans des régions isolées un peu partout dans le monde , note-t-elle.

Le Dr Chagla pense que ce développement pourrait également être une planche de salut pour l'Inde, qui a recensé un nombre record de décès liés à la COVID-19 mardi. D'un point de vue international, c'est énorme , dit-il.

Avec des renseignements fournis par Adam Miller de CBC