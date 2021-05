Israël a dit attendre le « moment opportun » pour cesser ses frappes sur la bande de Gaza et ne pas exclure de devoir « venir à bout » du Hamas si la « dissuasion » échoue, alors que les tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter d'arracher un cessez-le-feu.

Après une neuvième nuit de violences, les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées mercredi sur l'enclave palestinienne, visant particulièrement les secteurs de Khan Younes et de Rafah, dans le sud à la frontière avec l'Égypte.

Un journaliste de la radio Al Aqsa, affiliée au Hamas au pouvoir à Gaza, a été tué par une frappe israélienne sur son domicile, selon les autorités locales. Il s'agit du premier journaliste tué depuis le début, le 10 mai, de cette nouvelle flambée de violence entre Israël et le Hamas, la plus meurtrière depuis 2014.

L'armée israélienne a également de nouveau ciblé l'une des tours de Gaza, à Jabalia, qui abritait selon elle le département technologique du Hamas.

En Israël, la nuit a été rythmée pour les habitants du sud du pays par les sirènes d'alarme pour alerter des tirs de roquettes et les sifflements du bouclier antimissile israélien.

Depuis le 10 mai, au moins 219 personnes dont 63 enfants ont été tuées dans des raids israéliens sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé local. En Israël, les tirs de roquettes des Palestiniens ont fait 12 morts, selon la police israélienne.

Le département néonatal du centre médical Sheba, situé dans la ville de Ramat Gan, près de Tel-Aviv, a été déplacé dans le parking souterrain de l'établissement après des tirs de roquettes provenant de la bande de Gaza. Photo : afp via getty images / Jack Guez

Pas de déblocage à l’ONU

Face à la poursuite des violences, qui risquent notamment de plonger Gaza dans une grave crise humanitaire, la France a déposé mardi soir un projet de résolution au Conseil de sécurité visant à pousser l'ONU à se saisir du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de blocage, principalement du fait de Washington, sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit.

En coulisse, une médiation menée par l'Égypte, interlocuteur traditionnel à la fois de l'État hébreu et du Hamas, n'avait mercredi matin abouti à aucune avancée concrète.

Nous étudions la question du moment opportun pour un cessez-le-feu , mais nous nous préparons pour plusieurs jours d'opération supplémentaires, a indiqué mercredi à la presse un haut responsable israélien.

Il a prévenu qu'Israël ne s'engagerait pas à un arrêt des hostilités avant de s'être assuré que son offensive a atteint ses objectifs , à savoir réduire les capacités militaires du Hamas , ajoutant que la question était désormais de savoir si le Hamas comprend le message .

Lors d'une rencontre avec des ambassadeurs à Tel-Aviv, le premier ministre Benyamin Netanyahou a expliqué qu' il n'y avait que deux possibilités de les affronter [le Hamas] : soit vous en venez à bout – et c'est toujours une possibilité – soit vous les dissuadez et nous sommes actuellement engagés dans une dissuasion ferme .

Nous n'écartons aucune possibilité , a-t-il ajouté.

Dans l'enclave densément peuplée de deux millions d'habitants et sous strict blocus israélien depuis 15 ans, le risque d'une crise humanitaire s'ajoute à la crise sécuritaire.

Depuis le début des bombardements sur la bande de Gaza, de nombreux Palestiniens ont trouvé refuge dans cette école, supervisée par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. Photo : afp via getty images / Mahmud Hams

Quelque 72 000 personnes ont dû y être déplacées et 2500 ont perdu leur maison dans les bombardements depuis le 10 mai, selon l'ONU.

La première livraison d'aide internationale prévue mardi a été annulée par Israël, après, selon l’armée, un bombardement palestinien sur le point de passage qui venait d'ouvrir.

L'armée israélienne dit avoir ciblé dans ses derniers raids des tunnels souterrains permettant au Hamas de faire circuler ses munitions et d’atteindre des maisons de commandants du mouvement islamiste.

En neuf jours, 3750 roquettes ont été tirées de Gaza, dont environ 90 % ont été interceptées par le système de défense antiaérien israélien, selon l'armée.

En Cisjordanie, le soulèvement simultané des jeunes Palestiniens contre l'occupation israélienne, l'un des plus violents en une dizaine d'années, a fait 24 morts depuis le 10 mai.

Ce nouveau cycle de violences a éclaté le 10 mai après le tir de roquettes du Hamas sur Israël en solidarité avec les centaines de manifestants palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

À l'origine de ces heurts, la menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans.

La dernière grande confrontation entre Israël et le Hamas remontait à l'été 2014. Le conflit de 51 jours avait ravagé la bande de Gaza et fait au moins 2251 morts côté palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté israélien, quasiment tous des soldats.