COVID-19 : le faible dépistage en Ontario inquiète des experts

Seulement 20 000 à 50 000 tests de dépistage par jour et des taux de positivité de 6 % à 9 % : le faible dépistage en Ontario ce printemps pose un « énorme problème », disent plusieurs spécialistes, alors que la province veut déconfiner en juin.

Seulement 22 915 tests de dépistage ont été effectués lundi dans la province, selon le bilan publié mardi matin.

Il s'agit du plus faible nombre de tests en une journée depuis le 9 septembre 2020.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

C'est vraiment un énorme problème , dit l'épidémiologiste et professeur à l'Université de Toronto Colin Furness.

Il ajoute que le dépistage et le traçage des infections demeurent essentiels, malgré la vaccination. Le but ultime, c'est de se débarrasser de la COVID et le dépistage est un élément clé pour y arriver , dit-il.

Un élément d'autant plus important avec la fin de l'ordre de rester à la maison et le déconfinement prévu à partir de juin en Ontario, selon Ashleigh Tuite, professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto.

Le fait que le taux de positivité des tests est élevé (il était de 7,6 % mardi) indique que bien des infections ne sont pas détectées à l'heure actuelle, dit l'épidémiologiste. C'est un enjeu qui perdure depuis les derniers 14 mois et au sujet duquel on n'a pas fait beaucoup de progrès , soutient-elle.

L'épidémiologiste Maria Sundaram de l'institut de recherche ICES croit que si l'Ontario n'accroît pas le dépistage, la province pourrait se retrouver avec le même problème dans un an et des éclosions liées à des cas non détectés rapidement.

Faciliter l'accès au dépistage

Les experts ne savent pas pourquoi moins d'Ontariens subissent un test de dépistage ce printemps, mais ils montrent du doigt des facteurs comme l'accent mis sur la vaccination et l'accès toujours problématique pour certains aux centres de dépistage.

Selon l'épidémiologiste Maria Sundaram, des tests de dépistage pourraient être offerts dans les épiceries, par exemple. [Les gens se diraient :] "Oh! je pourrais me faire dépister", sans avoir à y penser , raconte-t-elle.

Le professeur Colin Furness ajoute que lorsque les restaurants rouvriront, les employés devraient subir un test plusieurs fois par semaine, selon lui.

Le ministère de la Santé n'a pas offert de commentaires.

Avec des renseignements fournis par CBC News