Comment sera choisi le nouveau chef de la police de Toronto?

Les yeux sont rivés sur le Service de police de Toronto en attente de son prochain chef à la suite du départ de Mark Saunders, l'été dernier.

Le départ à la retraite précipité du premier chef de police noir de Toronto est arrivé en plein cœur de la vague de mobilisations contre la violence policière et le racisme antinoir.

Les attentes envers le Service de police de Toronto et le prochain chef n'ont jamais été aussi élevées. Les consultations publiques se sont terminées la semaine dernière.

L'ancien chef du Service de police de Toronto, Mark Saunders, s'est agenouillé avec les manifestants lors d'une mobilisation antiraciste en juin 2020. Photo : Radio-Canada / Chris Glover/CBC News

La réforme est sur toutes les lèvres depuis 2020 et le chef par intérim, James Ramer, a promis d'en faire plus, sans demander plus d'argent cette année.

Le nouveau chef aura la lourde tâche de bâtir des ponts avec les membres de différentes communautés de Toronto tout en continuant de moderniser [le corps policier] et de réinventer la sécurité communautaire , rappelle la Commission des services policiers.

Le prochain chef jouera un rôle essentiel dans la capacité du plus grand corps policier municipal du pays à tisser des liens de confiance avec les populations qu'elle dessert.

Inclure les Torontois

Les consultations publiques virtuelles entourant le choix du prochain chef se sont terminées vendredi dernier par un sondage en ligne. Des centaines de membres du public ont soumis leurs réponses à la Commission des services policiers de Toronto.

Quatre séances de deux heures avec des résidents des communautés du centre-ville de Toronto, d'Etobicoke, de North York et de Scarborough ont également eu lieu de la fin du mois de mars jusqu'à la mi-avril.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le processus de sélection du prochain chef du Service de police de Toronto s'étalera sur près d'un an. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La Commission des services policiers de Toronto a mandaté la firme Environics Research pour les mener de façon indépendante.

Nous nous efforçons de nous assurer que la communauté est consultée de manière significative dans le cadre de ce processus , assure Sandy Murray de la Commission des services policiers de Toronto, par courriel.

Elle ajoute que les divers commentaires recueillis éclaireront la nomination du prochain chef du Service de police de Toronto en identifiant les priorités et qualités que la population torontoise souhaite voir chez son prochain chef de police , en particulier dans un contexte de réforme.

Le comité dit ne jamais avoir organisé des séances aussi poussées pour la sélection d'un chef de police.

Maintenant que les consultations publiques sont terminées, Environics devra résumer ses conclusions dans un rapport final qui sera présenté aux membres du conseil d'administration et publié sur le site web dans les semaines à venir.

Les critères pour le poste de chef sont en cours d'élaboration, en fonction des commentaires reçus. Nous espérons pouvoir fournir ces détails prochainement , affirme Sandy Murray.

Le dépôt de ce rapport officialisera le passage à la prochaine étape : le recrutement de candidats par la firme de recherche de cadres Boyden, qui possède une expertise pour ce qui est des chefs de police.

La firme a le mandat de créer un profil d'emploi et d'identifier les candidats qualifiés. La Commission des services policiers de Toronto choisira ensuite qui elle souhaite interviewer avant de nommer le prochain chef.

Une décision déterminante

L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) figure parmi les groupes qui demandent que des millions de dollars en fonds du budget du corps policier soient redistribués vers d'autres organismes qui tentent de changer son rôle.

J'invite le conseil d’administration du Service de Police de Toronto à privilégier un ou une chef de police qui, dans son approche, bénéficie d’une compréhension approfondie des préjudices que nos forces policières occasionnent auprès de communautés marginalisées [et] des limites profondes qu’engendre une approche de justice pénale , écrit la directrice du programme de justice pénale de l’ ACLCAssociation canadienne des libertés civiles , Abby Deshman, par courriel.

Abby Deshman travaille de près avec différentes communautés racisées. Photo : Radio-Canada

Le choix du prochain sera crucial pour que les communautés les plus touchées par les interactions avec les forces policières à Toronto se sentent représentées dans la redéfinition du corps policier et ses prochaines étapes, selon l' ACLCAssociation canadienne des libertés civiles .

Cette personne doit avoir démontré ses capacités en ce qui concerne l’habileté de travailler en collaboration avec la communauté, mais [aussi la volonté de] céder la place aux agences de services sociaux et aux communautés qui sont en mesure d'assurer de meilleurs résultats pour les individus et la société , ajoute Abby Deshman.

Selon Me Gebresellassi, la police de Toronto ne doit pas faire les mêmes erreurs. Cette nomination est l'occasion, selon elle, d'envoyer un message concret. Photo : Radio-Canada

L'avocate Saron Gebresellassi abonde dans le même sens. Toronto a besoin d'un chef courageux qui n'aura pas peur de changer la façon dont la police de Toronto opère , selon elle.

Un chef qui a du courage peut inspirer un avenir différent, peut imaginer une autre façon de travailler et d’aider la communauté , poursuit-elle.

Me Gebresellassi estime que le nouveau chef devra entrer en poste avec une ouverture d’esprit sincère pour donner de l’espoir aux Torontois. Selon elle, c'est l'occasion de passer à une autre époque .

On a besoin d'un chef qui a du courage et qui n'a pas peur de faire de grands changements. Il ne faut pas que l’histoire se répète. Une citation de :Saron Gebresellassi, avocate spécialisée en droits de la personne

C’est sérieux. C’est une grosse décision. Le conseil d'administration, la firme qui a été embauchée pour assurer le recrutement et les candidats devraient être conscients de l’histoire canadienne et torontoise. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs , dit-elle.

Ce processus de sélection arrive après des manifestations partout au pays, même dans de petites communautés , rappelle l'avocate.