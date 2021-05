Les services de police de Windsor trop cher pour Leamington

Le conseil municipal de Leamington a pris sa décision mardi lors d'une réunion spéciale.

Le fait de la refuser n'est pas révélateur de la qualité de la proposition des services de police de Windsor , précise la mairesse Hilda MacDonald. C'est juste le prix à payer que nous ne pouvons pas nous permettre .

L'année dernière, insatisfaite des services offerts par la PPO, notamment au niveau de la dotation en personnel, la Ville avait lancé un appel d'offres auprès d'autres services de police. Celui de Windsor avait été retenu.

Selon un rapport discuté lors de la réunion, utiliser les services de police de Windsor jusqu'en 2022 aurait coûté 9,4 millions de dollars à la municipalité, soit plus de trois millions de plus que les 6,1 millions de dollars demandés par la PPO pour la même période.

Cette facture aurait signifié une augmentation de 13 % des taxes municipales, selon l'administration.

Par un vote unanime, le conseil a décidé de n'accepter aucune des propositions qui lui ont été soumises.

La mairesse de Leamington, Hilda MacDonald, est optimiste quant aux futurs des services offerts par la PPO. Photo : Radio-Canada / Vincent Robinet/CBC News

Prise avec la PPO?

Hilda MacDonald affirme qu'elle sera en mesure de reprendre le contrat annulé avec la police provinciale après le 9 juin.

Nous dialoguerons avec la Police provinciale de l'Ontario pour voir si nous pouvons obtenir des améliorations ou conclure une entente nous permettant d'embaucher des agents supplémentaires sur le terrain , indique-t-elle.

Pour le conseiller Paul Tiessen, il doit y avoir un changement du côté de la PPO pour que ses services soient considérés comme adéquats et efficaces par la ville.

Il doit y avoir de la transparence, nous devons savoir combien d'agents sont en service, c'est pour la sécurité du public et la sécurité des agents eux-mêmes , soutient-il.

Même si l'exercice a mené la Ville à son point de départ, la mairesse juge qu'il a été utile et qu'elle s'attend à ce que la PPO améliore ses services.

Nos voix ont été entendues dans les échelons supérieurs de la PPO ainsi que dans les couloirs du gouvernement provincial et je pense que ce n'est pas du tout une cause perdue , souligne-t-elle. Je vous dirai que le fait que nous ayons rejeté la PPO n'est pas seulement resté [à Leamington]... D'autres communautés sont venues nous voir pour nous dire qu'elles ne sont pas contentes non plus.

Avec des informations de CBC