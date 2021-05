Le maire Watson demande une enquête sur une fuite d'information au sujet d'une poursuite

En juin 2016, un trou à l'est de l'intersection avec la promenade Sussex s'est formé, avalant du même coup un immense morceau de la chaussée et une fourgonnette d'un serrurier.

Personne n'a été blessé, mais l'événement a été l'un des facteurs qui ont retardé de plus d’un an la construction de la ligne de la Confédération du train léger.

Mardi, le comité des finances et du développement économique, présidé par M. Watson, a approuvé à l'unanimité et sans discussion une motion du conseiller Eli El-Chantiry demandant que le conseil ordonne au commissaire à l'intégrité d'entreprendre une enquête sur la publication de la note confidentielle et de fournir un rapport sur ses conclusions dès que possible .

C'est une question très importante et j'espère que le commissaire à l'intégrité utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour aller au fond des choses, y compris en utilisant les services de police s'il le faut , a déclaré M. El-Chantiry.

La note confidentielle, signée par le directeur des services ferroviaires Michael Morgan et l'avocate externe Sharon Vogel, a été envoyée au conseil le lundi 10 mai, les informant de la poursuite judiciaire. La déclaration a été déposée au tribunal le jour suivant, ce qui signifie que les documents de la poursuite étaient alors publics.

Le quotidien Ottawa Citizen a fait un premier reportage sur la note de service le soir du 11 mai, suivi de celui de CBCCanadian Broadcasting Corporation le matin du 12 mai. Plus tard dans la journée, la Ville a publié la déclaration, mais on ne sait pas si elle l'aurait fait si le procès n'avait pas été rapporté dans les médias.

Les conseillers se sont réunis à huis clos pendant plus de deux heures mardi matin pour recevoir des mises à jour sur les questions juridiques entre la Ville, les constructeurs de la Ligne de la Confédération Groupe de transport Rideau et les assureurs du projet.

Des mises à jour sur la deuxième phase du projet de train léger sur rail de 4,7 milliards de dollars ont également eu lieu à huis clos.

Le conseil devra donner son feu vert à l'enquête lors de sa réunion du 26 mai.

Avec les informations de Joanne Chianello