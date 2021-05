Manifestation pro-palestinienne à Toronto : qui a provoqué les violences?

La diffusion d'une vidéo troublante qui semble montrer un homme âgé se faisant agresser par des manifestants pro-palestiniens à Toronto le week-end dernier a suscité la réaction de plusieurs politiciens. Or, de nouvelles images ont fait surface dimanche soir et celles-ci montrent que l’homme dans la première vidéo brandissait une arme. De plus, celui-ci faisait peut-être partie d'une altercation plus large impliquant des membres de la section canadienne d'un groupe considéré comme terroriste aux États-Unis.

L’incident a été relevé par le maire de Toronto, John Tory, ainsi que par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Tous deux ont émis des commentaires sur Twitter, condamnant un acte anti-sémite envers un vieil homme .

Ces actes de violence et l'expression d'antisémitisme n'ont pas leur place en Ontario. Ce comportement est totalement répréhensible et devrait faire l'objet d'une enquête de la police , a tweeté M. Ford dimanche après-midi.

Toute violence contre la communauté juive de notre ville ou les membres de toute autre communauté de Toronto est absolument inacceptable , a déclaré le maire Tory.

Or, la nouvelle vidéo, publiée sur les médias sociaux quelques heures après les réactions du premier ministre et du maire, semble suggérer que l’affrontement a été provoqué par un groupe d’hommes brandissant des matraques. Dans la vidéo, on voit au moins un de ces hommes portant un chandail à l’effigie de la Jewish Defense League (Ligue de défense juive), un groupe considéré comme terroriste d’extrême-droite aux États-Unis.

Son leader, Meir Halevi Weinstein, est d’ailleurs persona non grata à l’Université York de Toronto.

Dans la vidéo, on voit un groupe de jeunes hommes qui portent des drapeaux palestiniens. Un autre groupe d’hommes, armé de matraques, s’approche. Ils échangent des insultes, puis en viennent aux coups.

Environ 20 secondes après le début de la vidéo, un homme âgé vêtu d'un chandail à rayures bleues et blanches entre dans le cadre. Il tente de frapper au moins une personne à l’aide de sa matraque.

L'homme en bleu semble alors mettre la main dans sa poche pour récupérer un objet, tandis qu'un homme portant un drapeau palestinien crie pose ce couteau!

Puis, un homme qui était derrière l’homme en bleu le frappe au visage.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   De nouvelles images semblent montrer que l'homme, qui aurait été victime d'une agression par des pro-palestiniens à Toronto samedi, tenait ce qui ressemble à un couteau pendant l'altercation. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Au moins une personne impliquée dans la bagarre porte un chandail qui arbore le logo de la Jewish Defense League.

Demande d’enquête

Lundi, le Conseil national des musulmans canadiens a demandé à la police de Toronto d'enquêter sur la possible implication de la Jewish Defense League. Ils ajoutent que de nombreux politiciens ont été prompts à sauter aux conclusions sur la base des premières images, sans attendre une enquête indépendante .

Alors que nous avons tous un rôle à jouer pour nous opposer à l'islamophobie et à l'antisémitisme, ainsi qu'à toute forme de violence dans nos rues, il est d'une importance cruciale que nos dirigeants politiques et nos médias fassent preuve de diligence pour rapporter et commenter avec précision , a déclaré le groupe dans un tweet.

Le directeur exécutif du Canadian Anti-Hate Network, Evan Balgord, est d'accord. Selon lui, si les politiciens et les groupes de défense ont rapidement condamné la violence, personne n’a condamné la Jewish Defense League.

Les médias, les groupes de défense des droits des juifs, les politiciens - ils ont tous fondamentalement adhéré à un mensonge de l'extrême-droite sur ce qui s'est passé lors de cette manifestation , a déclaré M. Balgord, faisant référence à la vidéo de l'agression.

CBC News a contacté la police de Toronto au sujet de la vidéo récemment publiée.

L’incident fait l’objet d’une enquête et les agents continuent de rassembler toutes les vidéos disponibles de la scène et de la zone ce jour-là pour établir toutes les circonstances , a déclaré Connie Osborne, porte-parole de la police de Toronto. Je vais transmettre la vidéo que vous avez envoyée aux enquêteurs.

CBC News a également contacté directement la victime présumée, mais n'a pas reçu de réponse.

Le premier ministre maintient sa déclaration

La porte-parole du premier ministre Doug Ford, Ivana Yelich, a confirmé que la déclaration du premier ministre est maintenue malgré la vidéo nouvellement publiée.

CBC News a également demandé à M. Tory si ses commentaires étaient prématurés.

Mon propre commentaire disait que la violence contre quiconque, qu'elle soit motivée par l'antisémitisme ou par tout autre groupe, était inacceptable. Et je maintiens ces commentaires, c'est-à-dire que n'importe où, n'importe quand, quel que soit le processus, quel que soit le côté auquel on appartient, la violence dans la ville de Toronto n'est pas acceptable , a déclaré M. Tory lors d'une conférence de presse.

Je pense que nous allons tous attendre les résultats de l'enquête policière.

L'ancien PDG du Congrès juif canadien, Bernie Farber, a déclaré à CBC News qu'il était préoccupé par l'extrémisme, quel que soit le côté du conflit.

Écoutez, tout le monde a le droit de venir et de contre-manifester tant que cela se fait de manière pacifique. Je suggère simplement qu'étant donné les tensions, il est préférable de permettre aux gens de venir à leurs manifestations , a-t-il déclaré.

Si la communauté palestinienne l'a convoquée, la communauté juive a ses propres endroits où elle peut manifester ou à d'autres moments où elle peut manifester. C'est juste trop une poudrière pour qu'une personne puisse traverser une autre manifestation et un autre rassemblement.

Avec les informations de CBC News