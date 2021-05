L’offre alléchante du Québec aux étudiants des autres provinces

Si le projet de loi 96 est adopté, il permettrait ainsi à des étudiants parlant le français, mais qui ne sont pas nés au Québec de défrayer les mêmes coûts que les étudiants québécois.

Pour accéder à cette éducation au rabais, le programme d’étude choisi devra être en français et ne pas être offert dans la province d’origine de l’étudiant.

L’incitatif, malgré ses limites, demeure alléchant pour plusieurs étudiants. Ceux-ci doivent actuellement débourser un montant supplémentaire de 185,45 $ par crédit, ce qui équivaut à un supplément de 5563,50 $ pour une année universitaire à temps plein, tout comme les étudiants provenant de France ou de Belgique.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a déposé jeudi son très attendu projet de loi 96 qui modifie la Charte de la langue française pour tenter de freiner le recul du français au Québec. Le projet de loi pourrait aussi avoir des répercussions pour les francophones hors Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Cette éventualité réjouit Étienne Hess-Marion, étudiant en génie mécanique à l’Université de Montréal. Originaire de la Colombie-Britannique et un pur produit de l’immersion française, le jeune homme a fait le choix d’aller étudier en français au Québec.

J’ai beaucoup de connexions francophones et je trouve que c’est une partie de ma culture qui est importante, dit-il. [Pour étudier en français], ma seule option, c’était de venir au Québec.

À l’école polytechnique, où il étudie, il est l’un des rares étudiants à provenir du Canada anglais. Les droits de scolarité pour une année entière lui coûtent 8186,40 $, comparativement à 2622,90 $ pour un étudiant québécois.

Quand j’ai appris que les résidents du Québec payaient 1300 $ (par session) et que je payais autant que les étudiants français, ça a été difficile à accepter , dit-il.

Pour cet étudiant en 1re année d’un programme de 4 ans et qui doit lui-même défrayer une bonne partie de ses coûts universitaires, la mesure proposée dans le projet de loi 96 pourrait faire une énorme différence.

Un exode des cerveaux à craindre?

Par courriel, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, affiche sa fierté par rapport au rôle que jouent les institutions québécoises pour la francophonie canadienne.

Il est certain qu’il s’agit de quelque chose de très positif pour nos universités, qui vont devenir encore plus attrayantes pour les francophones hors Québec. [...] C’est une option pour les francophones hors Québec qui souhaitent étudier dans un programme qui n’est pas offert dans leur province. Une citation de :Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Mais la réforme pourrait avoir des conséquences inattendues pour des institutions postsecondaires hors Québec.

Dans une perspective individuelle, pour un élève franco-albertain, la mesure est intéressante, même alléchante. Mais dans une perspective globale, on peut penser que cette mesure québécoise va venir ronger dans les bassins d’étudiants francophones un peu partout au pays , croit Rémi Léger, professeur à l’Université Simon Fraser.

En Ontario ou au Nouveau-Brunswick, peu d’étudiants pourraient être éligibles à des droits de scolarité comparables, étant donné que l’Université d’Ottawa et l’Université de Moncton offrent une variété de programmes en français.

En Alberta ou en Colombie-Britannique, cependant, certains craignent un exode des cerveaux , étant donné le peu de programmes offerts au campus St-Jean, à Edmonton, ou par le Bureau des Affaires francophones de l’Université Simon Fraser.

Ça ne prend pas beaucoup d'étudiants qui prennent la décision d'aller au Québec pour remettre en question l'avenir de certains de nos petits programmes qui existent dans nos provinces, notamment dans l'ouest. Une citation de :Rémi Léger, directeur du programme d’affaires publiques et internationales, SFU

Le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton offre 11 programmes en français. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) craint aussi que le gouvernement albertain ne se décharge de ses responsabilités envers la minorité francophone. Depuis plus d’un an, l’organisme fait campagne pour trouver des solutions au sous-financement qui freine le développement du Campus Saint-Jean.

On aurait apprécié être consultés en amont, explique la directrice de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Isabelle Laurin. Quelles stratégies le Québec va-t-il mettre en place pour s’assurer que nos jeunes reviennent dans nos communautés? Ça nous inquiète.

Pour Rémi Léger, la mesure pourrait aussi nuire à la vivacité de certaines communautés francophones. Les étudiants qui passent par le campus St-Jean développent aussi une fierté franco-albertaine, on développe une identité, un attachement, dit-il. Si on va étudier au Québec, on ne développera pas le même attachement à la francophonie locale.

La directrice générale de l'Association franco-yukonnaise, Isabelle Salesse, croit que d'autres partenariats pourraient être développés avec le Québec, par exemple, en éducation postsecondaire. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Je trouve ça extraordinaire de voir que c’est inclus dans un projet de loi, s’exclame quant à elle la directrice de l’Association franco-yukonnaise, Isabelle Salesse. C’est un bon coup de pouce, ça donne accès à plus de programmes et plus d’opportunités.

L‘Association franco-yukonnaise milite depuis plusieurs années déjà pour un accès plus facile à l’éducation collégiale et universitaire au Québec pour les Franco-Yukonnais.

Ceci étant dit, ça n’enlève pas les conditions du Québec qui restent un peu plus compliquées que d’aller étudier en Ontario ou en Colombie-Britannique, rappelle Isabelle Salesse. Nos jeunes ne sont pas nécessairement intéressés d’aller faire 2 ans de Cégep s’ils ont fait une douzième année de secondaire.”

Des défis pour les étudiants hors Québec

Selon les données des provinces en 2020, 633 diplômés de la Saskatchewan, 5672 de la Colombie-Britannique et 1656 de l’Alberta ont effectué leurs études en immersion ou en français et auraient pu choisir d’aller étudier en français au Québec.

En réalité, bien peu choisiront de le faire, même si plusieurs choisiront d’aller étudier à McGill, une institution qui est davantage outillée pour accueillir des étudiants n’ayant pas fait leur cégep. Plusieurs universités québécoises n’offrent pas d’année préparatoire pour les étudiants en provenance de l’extérieur du Québec.

L'école Polytechnique de Montréal accueille des étudiants de l'extérieur du Québec. Photo : Radio-Canada

L’école polytechnique, à Montréal, est l’une des institutions à l’offrir. Avant d’entamer sa première année universitaire, Étienne Hess-Marion a dû passer un test de français et effectuer un programme préparatoire d’un an.

J’ai beaucoup d’amis du secondaire qui sont allés à McGill, mais pas dans une école en français , raconte-t-il. De sa cohorte, il est le seul à avoir fait le choix d’aller étudier dans une institution francophone.

À son avis, le projet de loi 96 pourrait changer la donne : Imaginons que durant ton secondaire, tu sais que tu pourras payer les droits de scolarité d’un Québécois, c’est une bonne motivation pour les élèves d’immersion française. Moi ça m’aurait encore plus influencé.

Qui n’a pas à payer de frais supplémentaires en ce moment? Étudiants nés au Québec ou dont un des parents réside au Québec

Étudiants visés par les ententes intergouvernementales que le Québec a conclues avec l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, et admis à un programme dont l’admission est contingentée dans le domaine de l’enseignement supérieur;

Étudiants inscrits à des programmes conduisant à l’obtention d’un grade de doctorat;

Étudiants inscrits en stage de résidence en médecine;

Étudiants inscrits à temps plein à des programmes de langue et de littérature françaises ou d’études québécoises, selon les conditions établies par le MESRS. Source : Ministère de l’Éducation du Québec

Avec des informations de Mirna Djukic