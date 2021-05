D’importants débits de circulation prévus autour des plateaux McCrea et Saint-Joseph

Le Plateau Saint-Joseph comprend des magasins à grande surface, comme le nouveau Costco. De son côté, le plateau McCrea accueillera plusieurs milliers d'habitations et une école.

Le plan présenté à la ville propose des mesures pour limiter les impacts de cette densification. Des mesures pour inciter les citoyens à utiliser les transports en commun et le vélo y sont aussi incluses, puisqu'environ 88 % des déplacements dans le quartier se font en automobile.

Devant cette présentation, le conseiller municipal du District du Golf, Marc Denault, se dit déçu.

Avant même le début de ce projet-là, j’amenais comme argument qu’il fallait être proactif, travailler en amont, et malheureusement, ce n’est pas ça qui a été fait. Une citation de :Marc Denault, conseiller municipal

Un feu de circulation nécessaire

Je pense qu’il faut agir. Ça fait plusieurs mois que je le dis, il faut trouver une alternative de façon temporaire pour la fluidité de la circulation dans ce secteur-là , ajoute Marc Denault.

Il déplore que la Ville n'ait pas accordé de budget pour un feu de circulation au coin de la rue Laure-Conan. C’est primordial, mais on nous disait "on n’a pas de budget de réservé pour cette enveloppe-là".

Il croit toutefois que ce feu de circulation représente un besoin urgent et devrait être considéré comme une priorité, surtout quand la Ville peut s’attendre à des surplus dans son budget cette année. On va vivre une des meilleures années au point de vue d’émission de permis de construction en 2020 et 2021. On s’attend tous à avoir des surplus budgétaires intéressants.

Il demande aussi à la Ville de faire preuve de vision à long terme. C’est un manque de planification. Beaucoup de gens parlent de l’endettement d’une ville. Il faut voir aussi que des revenus vont venir. Quand tu réalises un axe routier [...], c’est un gain intéressant, car l’infrastructure va être là pendant plusieurs années et ne génère aucun entretien. [...] Malheureusement, on n’a pas toujours cette vision-là .

Il croit finalement que des améliorations dans ce secteur pourraient aider à bonifier l’image de la Ville.

C’est une porte d’entrée de la ville de Sherbrooke très importante. Prenez des gens qui arrivent de Valcourt ou d’ailleurs, ils passent par là. Je ne sais pas c’est quoi le message qu’on leur laisse, mais ce n’est pas ce à quoi je m’attends , conclut-il.