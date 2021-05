Des mesures d'assouplissement du confinement dès la semaine prochaine

La lumière brille au fond du tunnel et, si tout va bien, sa sortie se trouve à la fin du mois d'août prochain.

Le plan de déconfinement se décline en trois étapes principales, faisant passer les régions à l'orange, au jaune et au vert. Puis viendra ultimement un abandon du code des couleurs.

La première étape du déconfinement, qui peut être établie dès le 28 mai, permettra l'abolition du couvre-feu, l'ouverture des terrasses extérieures et les déplacements entre régions. Le tourisme, moteur économique de la Gaspésie et des Îles, devient donc une réelle possibilité.

Les organisateurs d'événements culturels, incluant les festivals, peuvent se permettre tous les espoirs également. Dès le 25 juin, les activités et événements publics extérieurs seront permis, assortis de règles particulières qui sont encore à préciser.

On va traverser le pont quand on y sera rendu, mais on est bien contents. On va pouvoir travailler.

Une citation de :Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en Chanson de Petite-Vallée