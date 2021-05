Hausse des inscriptions et besoin d'entraîneurs au Venturi de Saguenay

En début de soirée, la direction enregistrait déjà une vingtaine d’inscriptions de plus qu’avant 17 h, le moment choisi par les autorités de santé publique pour présenter les nouvelles mesures en conférence de presse.

Directeur général du Venturi, qui regroupe les anciens clubs de Jonquière, Chicoutimi, Shipshaw et La Baie, Maxime Pepin-Larocque s’attendait à ce que le cellulaire et la messagerie bourdonnent puisqu’il était pressenti que Québec autoriserait la reprise des sports d’équipe, incluant ceux avec contacts, à partir du mois de juin. Actuellement, seuls les entraînements sont permis.

De nombreux parents attendaient aussi que les mesures d’assouplissement soient communiquées avant de procéder à l’inscription de leur jeune ou de la compléter en bonne et due forme en effectuant le paiement.

Mesures annoncées Sports et loisirs supervisés permis à l’extérieur en groupes de 25 personnes à compter du 11 juin aux paliers orange et jaune. Avec un groupe de 50 personnes au palier vert.

Paliers rouge et orange : sports sans contact

Paliers jaune et vert: sports avec contacts brefs

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passerait en jaune à compter du 14 juin et en vert à compter du 28 juin

Lundi soir, les noms d’environ 1600 joueurs ou apprentis-joueurs de quatre ans et plus figuraient dans les registres du Venturi de Saguenay. Maxime Pepin-Larocque croit que 200 inscriptions pourraient s’ajouter.

En 2020, lors de la première saison du club fusionné et en pleine pandémie, on a eu environ 1200 membres. Actuellement, on est autour de 1600 membres et je m’attends sérieusement qu’on monte jusqu’à 1700, 1800 après la conférence de presse qu’on a eue tout à l’heure , a-t-il avancé, au cours d’une entrevue réalisée mardi soir.

Manque d’entraîneurs

Environ 80 % des postes d’entraîneurs ont trouvé preneur. Le club doit toutefois en recruter encore une trentaine pour pallier ses besoins.

Comme les inscriptions se sont faites de façon virtuelle, ça ne nous permettait pas de voir les parents. Souvent, dans les inscriptions en personne, on voit les papas, les mamans, qui ont l’air sportifs, donc on recrutait beaucoup d’entraîneurs quand les inscriptions se faisaient en personne , a fait valoir le DG.

Maxime Pepin-Larocque précise qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques approfondies en soccer pour agir comme entraîneur. Les personnes recherchées seront particulièrement appelées à encadrer de jeunes joueurs de quatre à 12 ans.

On compte sur la participation des parents pour nous donner un coup de main en guise de compensation, on paie la saison de leur enfant pour qu’ils puissent nous donner du temps pour l’été. Une citation de :Maxime Pepin-Larocque

L’ouverture de certaines catégories pourrait être mise sur pause ou retardée, faute d’entraîneurs.

Par exemple, s’il manque quatre entraîneurs en U8, ouvrir cette catégorie-là, aller chercher 15 jeunes de plus et on n’a pas plus d’entraîneurs […]. Il y a des catégories qui vont peut-être être mises sur pause pour le moment jusqu’à tant qu’on trouve du monde pour éviter de rembourser des gens rendus en juin. Mais je pense que oui, on va s’en sortir , enchaîne le directeur, qui se dit tout de même confiant.

Bien rodé après l’an un de la fusion et un démarrage des activités dans des circonstances exceptionnelles, le Venturi se réjouit de la reprise prochaine des matchs.

Selon l’annonce de mardi, la plupart des régions du Québec passeraient en zone jaune à la mi-juin.