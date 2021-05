Train léger : Ottawa poursuit le Groupe de transport Rideau pour 131 M$

Dans une requête déposée mardi devant la Cour supérieure de l’Ontario, la Ville soutient que le Groupe de transport Rideau (GTR) n’a pas respecté certaines conditions de son contrat.

Le consortium a manqué ses deux dates butoirs du 7 mai 2018 et du 24 mai 2018, indique Ottawa. La ligne de la Confédération a plutôt été livrée avec 15 mois de retard, en août 2019.

Cet événement est le dernier chapitre d’une saga de dépassements de coûts. Au départ, la phase 1 de la construction du train léger d’Ottawa devait coûter 2,1 milliards de dollars.

La semaine dernière,la Ville a déclenché une autre poursuite de 361 millions de dollars contre sa propre compagnie d’assurances en lien avec l'affaissement de chaussée qui a laissé un trou béant dans la rue Rideau, en 2016.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, assure que cette poursuite ne retardera pas le chantier de la deuxième phase du projet de transport en commun.

On va continuer, comme j’ai dit, la construction. Ça, c’est un processus dans l’administration entre la compagnie et la Ville d’Ottawa. Mais on va continuer de faire du bon progrès sur le train léger , a-t-il assuré.

