Un entraînement pour retrouver l'odorat après avoir contracté la COVID-19

On estime qu'au moins 60 % des gens infectés par la COVID-19 ont souffert d'une anosmie, c'est-à-dire une perte d'odorat partielle ou totale.

Certains retrouvent leur sens par la suite, mais d'autres n'y arrivent pas. Environ, 10 % des patients vont avoir une persistance des symptômes qui s'inscrivent dans un syndrome de COVID long.

Une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec des médecins du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du -Québec réalise une étude sur L'entraînement olfactif pour la dysfonction olfactive post-COVID-19 .

La chercheuse et médecin-résidente Claudia Demers travaille sur « L'entraînement olfactif pour la dysfonction olfactive post-COVID-19 ». Photo : Courtoisie : Claudia Demers

Perception erronée des odeurs

Parmi eux, la médecin-résidente Claudia Demers explique que des victimes de la COVID-19 observent non seulement une perte ou une diminution d'odorat ou du goût, mais aussi une perception erronée des odeurs qui sont connues.

Ce qu'on entend de plus en plus, ce sont des odeurs de moisi, d'eau de javel, des odeurs très très fortes, et qui peuvent arriver subitement sans même avoir eu besoin de sentir quelque chose, ce qu'on appelle de la fantosmie , détaille Claudia Demers.

De son côté, la parosmie qui est une altération des goûts et des odeurs nous est également rapportée c'est-à-dire des gens qui sentent autre chose qu'ils n'ont jamais senti avant ou qui ne sentent plus ce que ça devait sentir, par exemple, un café qui sent l'eau de javel. Une citation de :Claudia Demers, médecin-résidente

L'étude se consacre aux personnes souffrant d'une altération olfactive qui persiste au-delà de deux mois.

Il y a des participants qui trouvent extrêmement difficile de vivre avec ça, par exemple des fleuristes. D'autres qui disent avoir développé des troubles alimentaires, qui ont de la difficulté à s'alimenter ce qui a aussi un impact sur le moral , poursuit la chercheuse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un guide, des questionnaires et quatre flacons donnés aux participants pour faire leur entraînement pendant 12 semaines. Photo : Radio-Canada / Victor Paré-Dechene

Des huiles essentielles

L'équipe du chercheur principal de l'étude, Johannes Frasnelli, a commencé à recruter l'automne dernier. L'entraînement consiste à sentir pendant cinq minutes des huiles essentielles, et ce deux fois par jour en alternance matin et soir pendant une période de 12 semaines.

L'entraînement olfactif existait bien avant la COVID-19. Il a été utilisé pour d'autres dysfonctions olfactives post-infectieuses. Il y a plusieurs études qui ont démontré des bénéfices chez 30 % des patients, soit une amélioration significative. C'est pas un traitement miraculeux, mais on n'a rien à perdre dans le sens qu'il n'existe actuellement aucun traitement reconnu pour l'anosmie secondaire à la COVID , relate Claudia Demers.

Quatre sortes de fragrances sont remises aux candidats soit florale (rose), fruitée (citron), aromatique (clou de girofle) et résineuse (eucalyptus).

Les études par le passé ont été réalisées avec ces quatre odeurs. On voulait s'assurer une standardisation du traitement afin de voir si cela fonctionne aussi avec la COVID-19 , ajoute Claudia Demers.

Le but est de tenter de régénérer les cellules qui ont été endommagées par le virus de la COVID-19. Une citation de :Claudia Demers, médecin-résidente

Ça sent la boucane

Sylvie Larose s'est portée volontaire pour participer à cette recherche. Elle a reçu un test de dépistage de la COVID-19 positif le 2 janvier. Dès les jours qui ont suivi, elle a perdu l'odorat qu'elle n'a toujours pas retrouvé complètement.

Ce sont des choses bizarres qui se passent. Soudainement, ça sent la boucane. Quand je prends mon café, il y a un petit effluve de café qui va disparaître. Ça ne sent plus le café, mais le ragoût de boulettes du grand-père et puis l'odeur se dissipe , illustre Sylvie Larose.

La femme de 53 ans sent des odeurs fantômes sans explication.

Depuis une semaine et demie, quand je mange je sens les produits nettoyants comme Easy Off pour le four. C'est vraiment désagréable. Les aliments ne goûtent carrément pas bon , déplore-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Sylvie Larose participe une étude pour améliorer ou regagner ses capacités olfactives. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Claudia Demers

Cette gestionnaire pour une compagnie informatique garde malgré tout le moral.

J'en fais pas une dépression, mais ce qui m'inquiète c'est si on me disait que c'était permanent, j'aurais peut-être une petite déprime , ajoute-t-elle.

L'équipe de recherche espère recruter une cinquantaine de personnes et rendre les résultats publics en décembre. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en envoyant un courriel à cette adresse web rechercheanosmiecovid19@gmail.com  (Nouvelle fenêtre) .