Ce pipeline qui crée la discorde au sein de l’industrie pétrolière

Les pétrolières et entreprises de pipelines sont plutôt habituées à présenter un front uni, mais ce ne sera pas le cas dès mercredi devant la Régie de l’énergie du Canada.

Un changement demandé au fonctionnement de la canalisation principale d’Enbridge crée la division entre les différentes composantes de l’industrie pétrolière et gazière du Canada.

Pour Enbridge et ses soutiens, la proposition technique est dans l’intérêt de l’industrie, mais les opposants au changement parlent d’une modification titanesque.

C’est un changement dramatique , soutient Tristan Goodman, le président de l’Association des producteurs et explorateurs du Canada (EPAC).

Les ramifications se feront sentir dans tout le pays. Une citation de :Tristan Goodman, président EPAC

Quel changement est proposé?

La canalisation principale, appelée en anglais Mainline, est une série de cinq pipelines qui transportent du pétrole et du gaz liquide aux raffineries de l’est du Canada et au réseau américain.

Cette infrastructure est considérée comme une des plus importantes puisqu’elle transporte environ 70 % du pétrole brut canadien.

Le réseau principal d'Enbridge transporte 2,9 millions de barils par jour. Photo : Régie de l'énergie du Canada

Chaque compagnie qui veut expédier son produit au moyen de ce réseau peut passer une commande mensuelle et ceci depuis 70 ans.

Enbridge souhaite y appliquer désormais un système de souscription. Si l'entreprise obtient l’approbation de la Régie de l’énergie du Canada, les expéditeurs devront signer des contrats à long terme - jusqu’à 20 ans - pour obtenir une place prioritaire sur 90 % de la capacité de la canalisation principale. Le reste serait encore réservé aux commandes mensuelles.

Pourquoi ce changement?

Enbridge soutient qu’elle répond à une demande de ses clients principaux. Cenovus et l’Impériale, notamment, lui ont ainsi apporté leur soutien.

Warren Mabee, le directeur de l’Institut de politique énergétique et environnementale de l'Université Queen’s en Ontario note d’ailleurs que dans les faits, Enbridge agit déjà comme si elle avait des contrats à long terme. Les expéditeurs de l’entreprise varient très peu de mois en mois, observe-t-il.

En pratique, à quel point cela va-t-il être différent? Pas tellement. Une citation de :Warren Mabee, Université Queen's

Les contrats à long terme offrent plus de stabilité, ce qui, selon Enbridge, permettra de faire fonctionner le pipeline de la manière la plus efficace possible.

La compagnie pointe aussi du côté de ses concurrents. Que ce soit l’oléoduc Keystone, le projet défunt Keystone XL de TC Énergie ou le projet d’expansion Trans Mountain, tous fonctionnent ou prévoient de fonctionner sur des contrats à long terme avec les expéditeurs.

Une fois en service, l'oléoduc agrandi Trans Mountain fonctionnera sur des contrats à long terme, ce qui serait une concurrence déloyale selon Enbridge. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

L’incertitude quant à l’avenir de l’industrie énergétique semble aussi inquiéter Enbridge, qui souhaite diminuer son exposition aux risques futurs.

L’environnement d’affaires va présenter des défis énormes pour la canalisation principale d’Enbridge , écrit le vice-président aux tarifs de l’entreprise, László Varsányi, dans sa déclaration à la Régie.

Enbridge pourrait accroître la capacité de transport de son réseau. L’augmentation serait bienvenue en Alberta où les producteurs se plaignent depuis des années de devoir vendre leur pétrole au rabais faute de moyens d’exportation suffisants.

Enbridge n’investira pas dans ces expansions sans avoir la certitude que la capacité actuelle de la canalisation principale sera utilisée. Les contrats nous offriraient cette certitude , a indiqué le porte-parole de l’entreprise dans un communiqué à Radio-Canada.

Y aura-t-il besoin de plus de pipelines comme c’est le cas aujourd’hui ou moins comme le réclament les politiques environnementales? Enbridge veut des garanties.

Pourquoi certains s’y opposent?

Parmi ceux qui ont manifesté leur désaccord à la Régie de l’énergie du Canada, on peut noter de nombreux producteurs pétroliers dont Canadian Natural Resources, Suncor, Meg Energy et Total. Les gouvernements de la Saskatchewan et de l’Alberta ont aussi demandé à participer aux audiences.

Suncor affirme dans sa soumission à la Régie que les changements demandés par Enbridge sont injustes et déraisonnables. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Pour le président d’EPAC, Tristan Goodman, le changement de fonctionnement du pipeline risque de donner trop de pouvoir aux plus gros clients comme les raffineurs américains.

Plusieurs petites et moyennes entreprises n’auront pas les moyens de participer au marché de la même manière et par conséquent, les provinces ne seront pas capables de vendre leur produit , explique-t-il. Le gouvernement de la Saskatchewan expose les mêmes inquiétudes dans sa soumission à la régie.

Selon M. Goodman, la conséquence sera une baisse encore plus importante du prix du pétrole canadien, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt du public.

Il met également en doute les inquiétudes de l’entreprise sur son avenir. Je comprends qu’Enbridge se sente traitée différemment des autres compagnies de pipelines, mais ça a été le cas pour les 70 dernières années et ils s’en sortent très bien financièrement , insiste M. Goodman.

Qui a raison?

Selon Warren Mabee, la discorde reflète les doutes de toute une industrie sur son avenir.

Beaucoup d’entreprises reconnaissent qu’une transition énergétique est en cours, mais elles n’ont pas de plan clair pour y répondre. [...] Cela se voit dans les nombreuses incertitudes du marché. Donc tout changement est vu comme un mauvais changement. Les entreprises ont peur d’agir parce qu’il y a tellement d’incertitudes dans le système , explique-t-il.

Face aux 67 demandes de participation et de commentaires, la Régie de l’énergie du Canada a prévu cinq semaines d’audience pour entendre les arguments de chacun et les contre-interrogatoires.

Enbridge s’attend à une décision vers la fin de l’année.