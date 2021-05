L’ancienne gare de Masson-Angers n’est plus

Les démolisseurs sont arrivés sur les lieux mardi matin. En moins de 40 minutes, ce qu'il restait de l'ancienne propriété du Canadien Pacifique est devenu une pile de débris.

Le bâtiment construit en 1877 était devenu instable depuis qu’il a été abandonné, il y a une quarantaine d’années. L’usure du temps a eu raison de la dernière gare patrimoniale de l’Outaouais, malgré plusieurs tentatives de sauvegarde dans les dernières années.

C’est un triste jour, se sont désolés des résidents du secteur .

Yves St-Pierre habite devant cet édifice patrimonial depuis 30 ans. Je trouve que c’est une perte énorme, énorme, énorme, pour Masson et pour tout Gatineau, et pour tout l’entourage , a-t-il laissé tomber.

Même si le bâtiment n’était plus fonctionnel, il continuait d’attirer les touristes et de susciter l’intérêt des photographes. Des photos de mariage, de noces, des enfants, des photos de mode [...]. Et je ne parle pas occasionnellement : constamment. Il n’y avait pas une journée… Et les fins de semaine, c'était incroyable, les gens qui venaient ici , s'est-il souvenu.

Le toit et une partie de la structure de l'ancienne gare de Masson-Angers s'étaient effondrés en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Le conseiller municipal de Masson-Angers, Marc Carrière, a rappelé que la démolition était devenue nécessaire depuis que le toit s’est effondré. C’est triste pour les citoyens. Oui, c’est une partie de l’histoire de l’Outaouais qui disparaît, mais en même temps, on s’en souviendra. Maintenant, pour des raisons de sécurité, on n’avait pas le choix , a-t-il expliqué.

Marc Carrière parle d’une série de rendez-vous manqués en ce qui concerne la relance maintes fois avortée de la gare.

Le meilleur moment, je pense que ça aurait été lors de la relance de l’icône de l’Outaouais, de Gatineau, au niveau touristique, c’est-à-dire le train à vapeur [Hull-Chelsea-Wakefield, qui a dû cesser ses activités en raison de pluies torrentielles en 2011, NDLR]. Je pense que ça aurait été un moment idéal pour la remettre en valeur, cette gare-là, mais on connaît les tenants et aboutissants de cette volonté de relance qui n’a jamais abouti , croit M. Carrière.

À l’heure actuelle, aucun projet n’est en branle pour remettre le terrain de la gare en valeur. Le terrain appartient toujours à la compagnie des chemins de fer, il n'y a plus d'édifice, le terrain est contaminé. Ça va être très difficile à partir de là de faire revivre l’endroit comme tel , craint l'élu municipal.

Avec les informations de Nathalie Tremblay