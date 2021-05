Maria réglementera l’aménagement de campings

Un avis de motion du futur règlement a été adopté lundi soir à l'occasion d'une séance extraordinaire du conseil municipal.

Le maire de Maria, Christian LeBlanc, précise que la Municipalité dispose désormais de deux mois pour peaufiner son projet de règlement.

Les élus ont aussi annulé un avis de motion pour un changement de zonage qui aurait permis l’aménagement de 40 places de camping derrière la cantine Mam'zelle Maria. Cette initiative est donc en suspens et sera analysée à la lumière du futur règlement.

La Municipalité souhaite d'abord entendre les citoyens sur le futur règlement, et ce, malgré le contexte des restrictions sanitaires. On va trouver une bonne façon de bien consulter les gens. On veut peaufiner ça pour bien recevoir les idées des gens , assure le maire.

Lors de la présentation préliminaire du projet de camping de la cantine, la semaine dernière, des citoyens qui résident à proximité ont exprimé de nombreuses inquiétudes. Plusieurs ont fait état de leurs craintes de perdre la quiétude du secteur.

Avec les informations de Roxanne Langlois