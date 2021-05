REM : l'art public s'invite dans le projet

CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a dévoilé son programme d'art public pour le Réseau express métropolitain (REM), mardi après-midi. L'organisation garde aussi le cap sur 2022 pour la mise en service du premier tronçon du réseau, qui reliera la Rive-Sud au centre-ville de Montréal.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi, le chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, a parlé de l'art public comme d'un élément fondamental d'un réseau de transport qui y est intimement lié, et qui définit son appropriation par les gens .

Selon M. Arbaud, le programme d'art public vise ainsi à créer une constellation d'oeuvres qui engagent un dialogue avec les usagers au hasard des rencontres, dans une voiture ou dans une station , en plus de mettre en valeur les artistes québécois .

Le programme se déclinera en trois volets : d'abord, l'intégration d'une dizaine d'oeuvres au sein du REM, en vertu des programmes du gouvernement du Québec, pour un budget total de 4,3 millions de dollars.

Ensuite, un partenariat d'une durée de quatre ans avec les Universités de Montréal, Concordia, McGill et du Québec à Montréal (UQAM) permettra d'afficher des oeuvres temporaires produites par des étudiants en architecture, en art, en design, en musique et en cinéma.

Les oeuvres en question appelleront à marquer un « temps d'arrêt », en opposition avec le contexte de la société contemporaine, où prime le mouvement constant.

Le budget pour ce deuxième volet est de 500 000 $; les premières oeuvres seront affichées en 2023.

Le troisième volet, enfin, consiste en une contribution additionnelle de 3 millions de la part de CDPQ Infra, dans le cadre de la Politique d'intégration des arts du Québec.