Vivre avec la schizophrénie en temps de pandémie

Pour les personnes atteintes de schizophrénie, l’anxiété, le stress, la paranoïa et les pertes de contact avec la réalité sont des maux à combattre au quotidien. Lorsqu’une pandémie bouleverse ce quotidien, que les repères et la routine sécurisante disparaissent et que le soutien n’est soudainement plus accessible, les conséquences peuvent être dramatiques.