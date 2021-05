Rouyn-Noranda restaure ses circuits historiques avec des panneaux mis au goût du jour

Les panneaux des deux circuits historiques intitulés Une mine, une ville et Le chemin des pionniers ont été remis à neuf et comportent maintenant des codes QR, qui offrent aux visiteurs des capsules audio et la traduction anglaise des panneaux.

Tous les panneaux sont dotés d’un code menant à une traduction anglaise des panneaux. De plus, environ la moitié des panneaux ont un autre code QR qui permet d’écouter une capsule audio, comme l’indique la coordonnatrice culturelle à la Ville de Rouyn-Noranda, Lise Paquette.

Lise Paquette, coordonnatrice culturelle à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La thématique est en lien avec le panneau que vous êtes en train de regarder. Et ce sont des capsules qui sont méconnues de la population. J’invite les gens, s’ils ont du temps à aller écouter les capsules. Ça s’appelle l’Indice du bonheur. C’est un projet de la Société d’histoire qui avait été fait en 2013. Il y a 50 capsules sur différentes thématiques, autant en milieu rural qu’urbain. Tout est couvert , affirme-t-elle.

L'historien Benoit-Beaudry Gourd, chargé de projet pour la restauration des panneaux, animera cet été, quand les mesures sanitaires le permettront, des visites guidées pour donner davantage d'informations historiques sur les circuits.

C’est-à-dire qu’on va partir du premier panneau, on va se rendre jusqu’au lac Édouard, jusqu’au parc botanique à Fleur d’eau , explique-t-il à propos du circuit Le chemin des pionniers . Des visites guidées auront aussi lieu pour le circuit Une mine, une ville .

Benoit-Beaudry Gourd, chargé de projet pour la restauration des panneaux des circuits d'interprétation historique Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Je suis passionné d’histoire et je trouve passionnant de communiquer les connaissances sur notre histoire ici à Rouyn-Noranda depuis ses débuts , ajoute Benoit-Beaudry Gourd.

L’historien souligne que le contenu des panneaux demeure semblable au précédent, mais que des photos ont été ajoutées.

D’ailleurs, la Ville a ajouté, au sud de la promenade Agnès-Dumulon, un nouveau panneau qui rend hommage à trois femmes pionnières à Rouyn-Noranda : Sœur Gabrielle Laramée, Miss C.S. Carey et Jeanne Corbin.

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, lors du dévoilement des nouveaux panneaux. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La modernisation des éléments visuels des panneaux a été effectuée en partenariat avec la firme CC Consultants. La Fonderie Horne a aussi pris part au projet.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, présente lors de l’inauguration, encourage les citoyens à découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville grâce aux panneaux historiques.