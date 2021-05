Île Manitoulin : la police encore à la recherche de Victor Branco

Les autorités appellent la population de la région à l'aider afin de retrouver M. Branco

La PPOPolice provinciale de l'Ontario demande au public d’appeler le 911 si le suspect est aperçu ou localisé.

Le 8 mai, la Police provinciale de l’Ontario a déployé des policiers sur l’île Manitoulin à la recherche de Victor Branco.

La photo du suspect a été diffusée par le système En Alerte. Photo : En Alerte

La PPOPolice provinciale de l'Ontario avait sommé les résidents de la Première Nation de M’Chigeeng et des alentours de la route 551 de se mettre à l'abri.

La Police provinciale de l’Ontario avait annoncé plus tard en soirée sur Twitter que les gens pouvaient à nouveau sortir de chez eux et qu’il n’y avait plus de danger.