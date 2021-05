L'Estrie reste en zone rouge pour le moment

L'Estrie pourrait donc voir plusieurs mesures s'assouplir dans deux semaines, si la situation reste stable et que la baisse des nouveaux cas de COVID-19 se maintient.

Le premier ministre du Québec François Legault a également indiqué que d'ici le 14 juin, la grande majorité des régions vont passer au palier jaune.

Plusieurs autres mesures d'allégement des mesures sanitaires ont aussi été annoncées pour les prochains jours. Dès vendredi, des événements culturels et sportifs seront permis à l'extérieur, même en zone rouge. À partir du 28 mai, le couvre-feu sera levé partout au Québec et les terrasses des restaurants pourront ouvrir, même en zone rouge.

Les restaurateurs devront patienter

L'annonce du gouvernement du Québec laisse un léger goût amer aux restaurateurs de la région, qui voulaient pouvoir rouvrir tout de suite leur salle à manger.

Si l'Estrie devait rester en zone rouge après le 31 mai, ils ne croient pas non plus que l'ouverture des terrasses serait viable à elle seule, d'autant plus que certains restaurants n'ont pas cette option.

Il faut comprendre que ce ne sont pas tous les restaurateurs qui ont des terrasses [...]. Il faut se rappeler que l'été, au Québec, il faut gérer la météo en plus de gérer l'horaire des employés. Ne pas pouvoir faire rentrer les clients à l'intérieur en cas d'intempérie, c'est complètement être déconnecté de la réalité des restaurateurs au Québec. Une citation de :Annie Faucher, copropriétaire du restaurant Liverpool, à Sherbrooke.

Avec d'autres restauratrices de la région, elle se mobilise depuis la semaine dernière pour demander un retour rapide en zone orange.

Un front commun qui ne fait pas l'unanimité

Plusieurs maires espéraient que le premier ministre Legault annonce le retour au palier orange dès mardi. Le maire de Sherbrooke Steve Lussier avait mentionné à maintes reprises cette semaine qu'il espérait ce retour dans les plus brefs délais, notamment dans le but d'aider les restaurateurs. Il avait fait front commun avec Sylvie Beauregard, la mairesse de Cowansville, ainsi qu'avec Louis Villeneuve, le maire de Bromont. Les préfets de certaines MRC avaient aussi fait savoir leur envie de retomber en zone orange, quitte à créer des sous-régions.

Ce ne sont toutefois pas tous les élus demandaient un changement aux mesures sanitaires. Au micro de Vivement le retour, Philippe Pagé, maire de Saint-Camille, a exprimé son malaise face à cette levée de boucliers. Pour moi, il y a deux volets à ça. Le premier, c'est un manque de solidarité qu'on a envers la région. On n'a pas un territoire avec des frontières reconnues, physiques et tangibles. Ils ont eu des éclosions dans le passé, partout. Il y a en a dans le Granit en ce moment, c'est vrai, mais la Haute-Yamaska n'a pas été épargnée pendant la première vague, Bromont non plus, et personne n'a demandé que les régions soient fragmentées à ce moment-là.

Je pense que depuis le début, la santé publique mène un combat un peu inédit. On n'a jamais affronté une telle pandémie pendant aussi longtemps [...] Ils ont agi, je trouve, avec diligence depuis le début, et méritent notre confiance , ajoute-t-il.