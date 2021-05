Plan de déconfinement du Québec : enthousiasme et soulagement en Outaouais

C'est un plan où on va prudemment, graduellement , a lancé le premier ministre du Québec, François Legault, lors de la présentation de son plan de déconfinement.

Un plan qui prévoit un changement progressif de zone pour les différentes régions du Québec. Ainsi, dès le 31 mai, la majorité d'entre elles passera en zone orange, avec les restrictions prévues à ce stade, puis le 14 juin, la majorité passera en zone jaune, avant un retour au palier d'alerte vert, le 28 juin.

Selon le bureau du ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, l'objectif est de voir la région faire partie de celles qui passeront en zone orange dès le 31 mai.

Le premier ministre du Québec, Francois Legault (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Mais même pour les régions qui ne basculeraient pas dans la zone de restrictions inférieures selon cet échéancier, le premier ministre a ajouté que plusieurs restrictions seront graduellement allégées dans les prochaines semaines pour tout le Québec.

Ainsi, dès le vendredi 28 mai, le couvre-feu sera levé dans toutes les régions, les rassemblements sur les terrains privés extérieurs seront permis jusqu'à huit personnes de résidences différentes, les déplacements entre les régions seront autorisés et les grandes salles et les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes.

Les terrasses des restaurants seront également de nouveau ouvertes partout au Québec, le 28 mai. Pour celles des bars, il faudra attendre le 11 juin pour que cela s'applique partout au Québec.

L'espoir est là, on va pouvoir recommencer à se voir. [...] Mais pour ça, il faut que les Québécois se fassent vacciner. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Avec cette annonce, les restaurateurs pourront enfin respirer, espère Lelia Bacle-Mainguy.

On est vraiment heureux de cette nouvelle-là. On s’en réjouit, absolument. C’est comme la lumière au bout du tunnel : enfin, on peut voir qu’on peut rouvrir , lance la directrice marketing pour le Square Old Chelsea, qui regroupe entre autres le café Biscotti & Cie et le Chelsea Pub.

Lelia Bacle-Mainguy voit depuis un an et demi les impacts des fermetures répétées sur les entreprises de restauration. C’est très coûteux. Les inventaires, la nourriture, la boisson… De renvoyer des employés à la maison, ça nous brise le cœur chaque fois , s’attriste-t-elle.

Son souhait : que cette ouverture soit la dernière. On ne voit pas pourquoi [cette fois] ne serait pas la bonne. L’été arrive, les terrasses ouvrent. Ça reste une activité qui va être extérieure, donc on pense qu’on va être ouverts pour un bon bout , anticipe-t-elle.

De bonnes nouvelles pour le soccer

Les activités sportives extérieures reprendront également graduellement à compter du 11 juin, en groupes de 25 personnes, maximum.

Définitivement, ce sont de bonnes nouvelles! se réjouit le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel.

Soccer Outaouais avait élaboré plusieurs plans d’action pour 2021, dont un qui prévoyait le retour des ligues au début du mois de juillet.

L’autorisation des sports d’équipe concorde avec les prédictions de l’organisation, souligne Richard Gravel. On est contents parce que le premier ministre comprend que les ados, le juvénile, tous les athlètes du soccer, ils sont réellement optimistes, (...) ils sont très motivés à embarquer sur les terrains , commente-t-il.

On se promène sur les terrains dans les pratiques et on sent que les adolescents sont anxieux. Ils ont beaucoup d’énergie à dépenser , ajoute-t-il.

Même si une saison de soccer estivale commence habituellement en mai, Richard Gravel affirme que 2021 sera définitivement une saison de qualité.

Tout est prêt pour Soccer Outaouais et tous ses clubs, notamment les terrains et les arbitres, assure-t-il. La sécurité du monde, ça, c’est notre priorité numéro un. (...) Tout est en place pour avoir une belle saison de soccer.

Au sud-est, rien de nouveau

Du côté sud de la rivière des Outaouais, Ottawa reste touchée par un ordre provincial de rester à la maison en vigueur jusqu’au 2 juin.

Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA) représente des entrepreneurs francophones d’Ottawa et de Gatineau. Pour ses membres québécois, c’est exceptionnel , souligne la directrice générale, Lise Sarazin. On a tous besoin de rouvrir nos entreprises.

Quant à ses membres ontariens, Mme Sarazin se dit optimiste que le gouvernement de Doug Ford annoncera un plan de déconfinement sous peu.

Elle souhaite que le prochain déconfinement soit le dernier.

S’il faut attendre une semaine de plus pour s’assurer que les cas soient sous contrôle, on le fait (...). On ne souhaite plus avoir ce jeu de yo-yo-là, mais pas du tout , continue-t-elle.

Le gouvernement de l’Ontario a confirmé, mardi, que la province ne retournera pas au système de classification par couleurs, après la levée de l’ordre de rester à la maison, et que tous les bureaux de santé seront soumis aux mêmes consignes sanitaires.

Interrogé par courriel, le bureau du premier ministre n’a pas fait de commentaire sur l’asymétrie des mesures par rapport à la province voisine. Le plan de déconfinement sera présenté avant le 2 juin, avait indiqué l'attachée de presse de M. Ford, lundi.

Par ailleurs, le bureau du premier ministre du Québec a précisé qu'aucun changement n'est prévu, pour le moment, concernant les points de contrôle entre les deux côtés de la rivière des Outaouais.

Avec les informations d'Ismaël Sy, Jérémie Bergeron et Christian Millette