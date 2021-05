Pierre Corbeil prêt à quitter la mairie de Val-d’Or la tête haute

À l’occasion de sa dernière conférence devant la Chambre de commerce de Val-d’Or, mardi, le maire s’est dit impressionné par le dynamisme, la vision et la mobilisation, mais aussi la résilience et l’inclusion qui caractérisent sa ville.

Ce sont quelques-uns des ingrédients de ce que j’appelle la recette du mystère Val-d’Or, explique-t-il. Je garderai toujours la fierté d’avoir eu le privilège de représenter Val-d’Or, et la faire connaître et découvrir à des gens de l’extérieur. À travers mes échanges avec mes confrères de partout au Québec, ils sont toujours intrigués par ce qui se passe chez nous et voudraient bien connaître le secret. Mais il n’y en a pas. Ces ingrédients sont dans l’ADN de Val-d’Or depuis ses tout débuts et j’y ai goûté au cours des 40 dernières années.

Pierre Corbeil veut compléter son mandat à la mairie avant de s’arrêter sur son bilan, mais il dit laisser la Ville en bonne santé financière à celui ou celle qui lui succédera en novembre.

Il rappelle que plusieurs grands projets sont toujours sur la table, comme la Corvée Habitation, la revitalisation du centre-ville ou encore la Zone d’innovation. Le maire ajoute que Val-d’Or devra aussi composer avec plusieurs défis, notamment l’inclusion de la diversité, l’itinérance, la pénurie de main-d’œuvre et de places en garderies, la relance du transport aérien ou encore la promotion de l’achat local.

Sur un plan plus personnel, Pierre Corbeil dit ressortir grandi de son parcours de huit ans à l’Hôtel de Ville.