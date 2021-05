M. Vander Doelen a prononcé un discours d’un peu plus de 8 minutes en conseil municipal dans lequel il a indiqué qu’il ne comptait suivre aucune des exigences imposées par le rapport du commissaire.

Je laisserais tomber beaucoup trop de résidents du quartier 3 et le reste des habitants d'Essex si je me soumettais à ce mensonge géant de quelque manière que ce soit , a-t-il déclaré.

Je ne supprimerai pas mes tweets qui sont parfaitement raisonnables et qui sont également vrais. Une citation de :Chris Vander Doelen, conseiller municipal.

En avril dernier M. Vander Doelen avait publié un message sur Twitter dans lequel il affirmait avoir été testé positif à ce qu’il avait alors appelé la grippe chinoise .

Cette sortie avait provoqué une levée de boucliers, des voix de la région et d’ailleurs accusant le conseiller municipal de propos racistes dans un contexte où de plus en plus de Canadiens d’origine asiatique sont victimes d’actes haineux.

Le commissaire à l’intégrité d’Essex, Robert Swayze, a présenté son rapport sur cette affaire devant le conseil municipal lundi.

Il y recommande au conseil municipal d’exiger que M. Vander Doelen supprime le tweet qui fait référence à la COVID-19 en la qualifiant de grippe chinoise.

Il a également indiqué que le conseiller devrait préparer une ébauche d'excuses, qui serait approuvée par le commissaire, à lire à haute voix lors d'une séance publique du conseil, et assister en personne à une formation sur la diversité et l'inclusion.

M. Swayze a déclaré que M. Vander Doelen devrait être suspendu 60 jours sans solde s’il ne mettait pas en œuvre ses recommandations avant le 19 juillet.

Faites des excuses appropriées. Je ne peux pas admettre qu'il ne connaissait pas l'impact de ses tweets sur la communauté sino-canadienne , a expliqué le commissaire en ajoutant qu'il avait reçu plus de plaintes au sujet de cette affaire que sur tout autre au cours de ses 13 années dans cette fonction.

Imperturbable

M. Vander Doelen, qui est un ancien journaliste du Windsor Star, a déclaré qu'il s’était lui aussi rendu compte que ses tweets avaient suscité de nombreuses réactions, mais des réactions de soutien.

Presque tous ceux qui m'ont contacté m'ont assuré que je n'avais absolument rien fait de mal et que je n'avais aucune raison de m'excuser , a-t-il précisé.

Il a qualifié les conclusions du commissaire de dépassement bureaucratique et a déclaré que ce dernier n'avait absolument aucun pouvoir sur les commentaires ou les actions d'un conseiller qui n'ont aucun lien avec la municipalité.

Il n'y avait rien de raciste, de potentiellement haineux ou même de vaguement insultant dans mes tweets et c'est calomnieux d’insinuer le contraire. Une citation de :Chris Vander Doelen, conseiller municipal.

M. Swayze n'a aucune influence sur mes opinions politiques ou mon utilisation de la langue ni sur celles de qui que ce soit d'autre , a-t-il ajouté.

Pour Chris Vander Doelen, le temps investi par le commissaire dans la production du rapport sur ses sorties est une perte de temps pour l’administration et le conseil municipal.

Il est absurde de dire que j'insulte les Canadiens d'origine chinoise. Qui ferait cela? Je connais de nombreux leaders de la communauté chinoise d'Essex-Windsor depuis les années 1980. Comme chacun le sait, ils sont parmi les personnes plus éduquées, les plus accomplies, les plus productives et vraiment les plus décentes en ville , a-t-il indiqué.

Le conseil municipal a voté en faveur des recommandations à six voix contre une, le seul vote dissident étant celui de M. Vander Doelen lui-même.

Des propos d’un autre temps

Avoir le droit de dire quelque chose ne signifie pas nécessairement que ces choses sont appropriées, selon Peter Graefe, professeur au département de sciences politiques de l'Université McMaster.

Il estime que la société évolue et dans son sillage l’idée qu’elle se fait de certains propos ou de certaines attitudes.

Notre définition de ce qui est raciste, le degré de racisme qu’on peut tolérer dans la vie publique a beaucoup changé depuis quelques années , indique-t-il.

S’il avait tenu des propos semblables il y a 20 ans il n’y aurait pas eu de problèmes. Il y aurait sans doute certains qui ne seraient pas heureux, mais il n’y aurait pas eu ce résultat-là. Une citation de :Peter Graefe, professeur à l'Université. McMaster.

M. Graefe pense que certains élus ont du mal à s’adapter à la fois à l’évolution des mœurs sociales et aux répercussions que peut entraîner l’utilisation de certains outils.

II faut dire aussi qu’il y a 20 ans, les conseillers municipaux n’avaient pas le même contact direct avec les électeurs. [...] Quand un conseiller municipal a accès à Twitter, il peut avoir un contact beaucoup plus direct avec les citoyens , précise-t-il.

Des outils qui peuvent finir par fonctionner comme des couteaux à double tranchant puisqu’ils permettent aux élus d’être plus proches de leurs électeurs en même temps qu’ils les exposent.

Peter Graefe pense que ce sont probablement les électeurs qui décideront en fin de compte. Photo : Radio-Canada

Cela dit, il n’y a pas de consensus dans la condamnation des propos de Chris Vander Doelen, ce qui explique sans doute, selon Peter Graefe, qu’il campe sur ses positions.

Je pense que sans doute plusieurs des concitoyens du conseiller ne voient rien de mal dans ce qu’il a fait. [...] Je pense qu’il y a une certaine vieille garde politique qui a été socialisée dans une période antérieure qui a beaucoup de difficultés à gérer ce changement , explique-t-il.

M. Graefe juge néanmoins que Chris Vander Doelen joue à un jeu dangereux. Car, s’il est exact qu’il est soutenu par certains de ses électeurs, l’inverse est également vrai.

Il y a sans doute un coût, il y aura sans doute certaines personnes qui le soutiennent qui n’aiment pas ces propos, qui n’aiment pas tout le théâtre qu’il a fait autour de ce processus , précise-t-il.

Victime de la culture du bannissement ?

S’il est difficile de savoir en l’état actuel des choses si cette affaire aura ou non un impact sur la carrière politique du conseiller municipal, une chose est certaine, il reste droit dans ses bottes.

Il s’est en effet dit victime d’une foule d’indignés, faisant ainsi allusion aux personnes qui ont dénoncé ses propos et considérant que leurs agissements font parti d’une tendance au bannissement plus large.

Vous savez, les gens derrière tout cela sont les mêmes qui, lorsqu'ils ne dégradent pas les statues de l'État et n'essaient pas d'effacer notre histoire, nos frontières, nos services de police et nos genres, voient le racisme sous chaque canapé , a-t-il expliqué.

Et d’ajouter :

L’unique raison pour laquelle nous sommes assis ici à discuter de ce tweet c’est le fait qu'un groupe de manifestants, d'activistes et une armée de chiffons appartenant à la culture du bannissement et provenant de l'extérieur de l'Essex essaient de faire chuter une voix conservatrice locale.

Avec les informations de CBC.