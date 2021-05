La construction d’une deuxième mine d’or à Dubreuilville a déjà des retombées économiques

Le début des travaux de construction par la minière Argonaut Gold a créé beaucoup d’activités à Dubreuilville.

La construction, située à 14 km au sud-est de la municipalité, est évaluée à environ 500 millions de dollars et devrait être complétée d'ici deux ans.

Un entrepreneur a procédé au défrichage de l’emplacement de la mine, à l’aménagement de routes d’accès et à la préparation de terrains pour la construction d’édifices.

Des gens d’affaires de la région profitent déjà de cet afflux de travailleurs.

L’homme d’affaires Patrice Dubreuil a ajouté des unités modulaires à l’extérieur de son hôtel, le Relais Magpie, permettant d’offrir 30 chambres supplémentaires.

Il a aussi obtenu un contrat pour aménager les dortoirs pour le camp principal qui accueillera les travailleurs, sur une partie de l’ancien terrain de la scierie de Dubreuilville.

On est en train de remonter la pente. On peut voir ce qui va arriver et ce n’est que du bon. On accueille ça à bras ouverts.

Une citation de :Patrice Dubreuil, homme d’affaires originaire de Dubreuilville