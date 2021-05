Aucune rupture de services dans les CHSLD et salles d’urgence, assure le CISSS-AT

Dans sa plus récente infolettre, le CISSS-AT a identifié les CHSLD de Macamic, La Sarre, Val-d'Or, Malartic et Amos, ainsi que le service d'urgence de Val-d'Or comme étant à risque de rupture.

Le président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) a aussi laissé entendre mardi matin que les services au CHSLD de La Sarre étaient en péril.

Je tiens à rassurer la population, il n’y a aucun CHSLD qui sera fermé, il n’y a aucune rupture de service qui va être réalisée dans nos CHSLD. La même chose pour certains services d’urgence ou essentiels, par exemple les services d’urgence, les soins intensifs, les soins à domicile. Malheureusement, avec le bassin de main-d'œuvre qu’on a, c’est vrai qu'il y a des décisions qui doivent être prises , a tenu à préciser la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy.

Le CISSS-AT procède en ce moment à une réorganisation des services et du personnel en soins infirmiers d’autres départements pourrait être appelé à prêter main-forte dans les CHSLD ou d’autres services essentiels.

Mme Roy n'a pas voulu préciser quels secteurs allaient être touchés par des ruptures de service, mais assure que l’information sera donnée à la population sur le site Internet du CISSS-AT.

Présentement, on n’a pas pris de décision ou on n’est pas à confirmer de décision dans un secteur ou dans l’autre. Ça pourrait prendre la forme par exemple d’une diminution d’une capacité de lits dans certains hôpitaux, qui souvent de toute façon est liée avec notre capacité d’opérer les gens, parce qu’on sait que quand les gens sont opérés, une certaine partie des gens sont hospitalisés.

Les blocs opératoires de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos tournent toujours au ralenti. Il n’est pas question pour le moment de déplacer des chirurgies vers d’autres régions.

Pour ce qui est de nos chirurgies, malgré le ralentissement, nos délais d’attente sont très acceptables et on se positionne favorablement si on se compare au reste du Québec où là, le délestage a été beaucoup plus important. Si on regarde même notre capacité de réaliser des chirurgies, il y a très peu de différence avec l’année antérieure , ajoute Caroline Roy.

Il manque présentement 200 infirmières pour combler les besoins de main-d'œuvre du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.