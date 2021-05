Au Manitoba par exemple, 3468 nouveaux arrivants sont devenus citoyens canadiens en 2020-2021. Cela représente une baisse d’environ 65 % par rapport à l'année précédente, où 9931 personnes avaient obtenu leur citoyenneté.

Cette baisse est généralisée à tout le pays. Par exemple, seuls 8570 Albertains sont devenus citoyens l’an dernier, contre près de 41 000 en 2019-2020.

En Colombie-Britannique, on a compté 7445 nouveaux citoyens en 2020-2021 contre près de 33 000 en 2019-2020, et en Ontario, on parle d'un peu plus de 23 000 nouveaux citoyens quand il y en a eu près de 108 000 en 2019-2020.

Dans l’ensemble, ce sont 57 455 Canadiens qui sont devenus citoyens en 2020-2021, contre 248 140 en 2019-2020, soit une diminution de près de 80 %.

Des milliers de personnes en attente

Des milliers de personnes sont toujours dans l’attente de pouvoir obtenir leur citoyenneté. Dans un article publié lundi, CBC mentionnait que plus de 100 000 personnes étaient dans l’attente de passer un test de citoyenneté.

Selon des courriels internes à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) obtenus par CBC, le nombre de résidents permanents en attente pour passer un test de citoyenneté est passé de 87 000 personnes en mars 2020 à 102 000 au début de cette année.

À cela s’ajoutent 311 259 personnes qui attendaient de pouvoir commencer le processus de demande de citoyenneté à la fin du mois de janvier. Parmi elles, près de 103 000 étaient en attente depuis 13 à 18 mois, et 865 étaient en attente depuis plus de quatre ans.

Des test et cérémonies virtuels

Environ 9420 cérémonies de citoyenneté ont eu lieu partout au pays en 2020-2021. IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’était pas en mesure de dire combien de cérémonies se sont déroulées en 2019-2020, mais une seule cérémonie a eu lieu au bureau de Saint-John’s, deux à Charlottetown, 97 à Fredericton ou encore 531 à Winnipeg.

IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a aussi dû s’adapter à la pandémie et de nombreuses cérémonies ont eu lieu virtuellement. Le ministère a commencé à tenir des cérémonies virtuelles le 1er avril 2020 en commençant avec des individus et familles dont la cérémonie de citoyenneté avait été annulée et qui avaient contacté IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en démontrant leur besoin d’obtenir la citoyenneté de manière urgente pour des raisons telles que des critères d’embauche d’emploi , précise une porte-parole du ministère.

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Medicino, a récemment promis lors d’une conférence de presse que plus de tests et de cérémonies de citoyenneté numériques arrivent bientôt .

Avec des informations de Raffy Boudjikanian