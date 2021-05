La communauté de Prince Albert se mobilise pour sauver ses animaux

Le refuge pour animaux de Prince Albert dit continuer d’en accueillir selon les besoins.

Un refuge local pour animaux a également lancé un message d’aide à destination des sinistrés de l’incendie. Arsenal K9 accepte ainsi tous les chiens et les chats des personnes évacuées et les gardera gratuitement.

Les gens ont beaucoup de choses en tête quand quelque chose comme ça arrive. Je voulais donc les soulager un peu de ce stress , a confié le propriétaire d'Arsenal K9, Jason Arsenault.

Nous avons 10 chiens maintenant, et nous avons de la place pour en accueillir d'autres , a poursuivi M. Arsenault.

Le personnel du Red River Roping and Riding Arena, situé au nord de la ville, a lui aussi reçu l'ordre d'évacuer l'établissement vers 16 h 15 lundi. Et pour le centre équestre, il s’agissait d’évacuer en plus des salariés, une cinquantaine d’animaux, dont des bovins et des chevaux.

Tous les animaux sont partis. Ils sont en sécurité. Une citation de :Candice Sinitoski, présidente du manège du Red River Roping and Riding Arena.

Une problématique de taille puisqu’il n’y avait aucun endroit pour mettre à l’abri autant d’animaux en si peu de temps. Un appel à l’aide a donc été lancé et de nombreux habitants sont venus prêter main forte.

Le téléphone a sonné sans arrêt. L'aide est arrivée à tel point que les salariés ont dû refuser des gens , a déclaré lundi soir la présidente du manège, Candice Sinitoski.

Un feu encore incontrôlable

Le feu de forêt a été signalé pour la première fois vers 14 h 30 lundi après-midi. Il s'est rapidement propagé au nord de Prince Albert, qui se trouve à environ 135 kilomètres au nord-est de Saskatoon et une trentaine de maisons ont été évacuées.

Mardi matin, le maire de Prince Albert, Greg Dionne, a déclaré qu'aucune structure n'avait encore brûlé, mais que de nombreuses autres étaient encore à risque.

Avec les informations d'Heidi Atter