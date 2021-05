Marc Carrière ne sollicitera pas de troisième mandat

Je vous annonce aujourd’hui que j’ai pris la décision de ne pas solliciter un troisième mandat, aux élections municipales de novembre prochain, au poste de conseiller municipal du district de Masson-Angers que je représente depuis près de huit ans , a écrit M. Carrière, dans une publication sur sa page Facebook.

Élu pour la première fois en 2013, celui qui siège notamment comme vice-président de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, s’est dit très fier des nombreuses réalisations dans le district depuis que je suis conseiller municipal .

Ma feuille de route est éloquente. Toutefois, le mandat qui prend fin a été terni par la nouvelle gouvernance implantée par le maire qui a donné, entre autres, plus de pouvoirs au comité exécutif qui est représenté à majorité par Action Gatineau , a-t-il écrit.

Les conseillers municipaux indépendants, pourtant majoritaires, ont moins eu leur mot à dire sur la gestion municipale , a-t-il regretté. C’est une vieille façon de faire qui fait reculer la vie démocratique municipale. On s’éloigne de plus en plus des citoyens et des services de proximité.

M. Carrière dit avoir longuement réfléchi à son avenir politique avec ses filles Vicky et Véronique.

C’est ensemble que je m’étais présenté en politique municipale et c’est toujours très unis que nous avons pris la décision que je vous annonce ce matin , a écrit l’ex-conseiller scolaire.

Le conseiller municipal ne ferme toutefois pas complètement la porte à un éventuel retour sur la scène politique.

Et d’ici le scrutin de novembre, il promet qu’il assurera le suivi des dossiers qui sont en cours dans le district de Masson-Angers, comme celui de la construction de la nouvelle piscine au parc Jack-Eyamie.

M. Carrière ajoute son nom à la liste d’élus municipaux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Une liste qui commence à s’allonger après les annonces du maire Maxime Pedneaud-Jobin, de Gilles Carpentier, de Myriam Nadeau, de Cédric Tessier, de Renée Amyot et de Pierre Lanthier.

Avec les informations de Nathalie Tremblay