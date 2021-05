DEC Canada octroie 1 M$ dans l'industrie du bleuet au Lac-Saint-Jean

L'annonce a été faite lors d'un point de presse virtuel mardi après-midi.

Tout d'abord, Bleuet Nordic, une entreprise spécialisée dans la seconde transformation de bleuets sauvages, bénéficie d’une contribution remboursable de 666 400 $. Selon le communiqué, l’aide de DECDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec permettra à l’entreprise d’agrandir son usine, d’acquérir de nouveaux équipements de transformation et de réaliser une étude visant à accroître les performances de son séchoir.

Le support de Développement économique nous permet de poursuivre notre croissance en termes de production bien sûr, mais nous permet aussi d'aplanir et de régulariser notre production dans le temps et ça, ça nous facilite la vie grandement , a expliqué le directeur général de Bleuet Nordic, Mario Bussière.

Ensuite, la Maison du Bleuet, une entreprise offrant des produits à base de bleuets sauvages biologiques, bénéficie d’une contribution remboursable de 359 000 $. L'entreprise vient d'ailleurs de rouvrir sa succursale de Saint-Félicien après un incendie en 2019. Fermée pour l'hiver, la succursale de Chambord devrait rouvrir ses portes d'ici la fin du mois de mai.

On a pu faire l'acquisition d'un bâtiment qu'on a pu rénover. On l'a réfléchi comme il faut afin d'optimiser notre chaîne de production de A à Z et de répondre aussi aux normes de salubrité fédérale, ce qui va nous permettre de débloquer les portes du marché , a mentionné pour sa part le directeur général de la Maison du Bleuet, Marc Cayouette.

Les contributions ont été annoncées par Pablo Rodriguez, député libéral fédéral d’Honoré–Mercier et lieutenant du Québec. Maintenant qu’on se prépare à la relance économique, on va encore être là pour aider nos entreprises à innover et créer des emplois payants pour les familles d’ici. C’est exactement ce qu’on fait ici. On investit pour faire sortir le Lac-Saint-Jean de la pandémie et pour créer de bons emplois pour les familles d’ici , a-t-il déclaré, par voie de communiqué.

Avec les informations de Titouan Bussiere