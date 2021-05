Maison Jacynthe condamnée à 19 000 $ d’amende par la Cour

Le naturopathe Christian Limoges, également reconnu coupable dans cette affaire, doit recevoir sa peine sous peu.

Le 23 mars dernier, la juge Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec avait donné raison au Collège des médecins, qui accusait Jacynthe René et Christian Limoges de donner illégalement des conseils médicaux au public, ce qui est interdit au Québec en vertu des règles qui entourent la pratique de la médecine.

Ces conseils médicaux étaient prodigués en direct aux abonnés de la page Facebook de Maison Jacynthe, où Mme René et M. Limoges discutaient entre autres de la pratique de l'irrigation du côlon.

Dans sa décision, la juge Duchesneau expliquait qu’en mentionnant à un patient un ralentissement de l'intestin et que d'autres organes sont encrassés et qu'un nettoyage s'impose à l'aide d'un produit naturel, on pose les actes qui ont pour objectif de diagnostiquer et de traiter des déficiences de la santé .

Selon le Collège des médecins, seuls les médecins peuvent diagnostiquer, déterminer des traitements et recommander des substances.

L'irrigation du côlon est une technique jugée invasive et liée à des risques réels pour la santé, avait souligné l’ordre professionnel. Ce n'est pas la première fois que Maison Jacynthe a maille à partir avec des professionnels de la santé.

En 2018, l'Ordre des chimistes du Québec avait envoyé une mise à garde à l'entreprise et avait exigé que des professionnels soient impliqués dans la formulation de ses produits.

C’est par contre la première fois que la compagnie de la comédienne Jacynthe René est reconnue coupable par un tribunal.

Maison Jacynthe se spécialise dans la fabrication et la distribution de produits de beauté et de bien-être naturels.

L'entreprise avait essuyé plusieurs critiques en mars 2020 alors qu'elle affirmait que certains de ces produits pouvaient avoir un effet bénéfique pour combattre la COVID-19.