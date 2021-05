Les attractions phares de la Colombie-Britannique reçoivent de l'aide

Jusqu'à 50 millions de dollars sont offerts aux plus importantes entreprises touristiques, notamment des musées et des parcs d'attractions, ainsi qu'aux principales compagnies de transport.

Jusqu'à présent, les subventions pour le secteur touristique visaient principalement les petites et moyennes entreprises.

Les subventions sont accordées aux attractions urbaines qui reçoivent plus de 75 000 visiteurs par année et aux attractions en région qui en attirent plus de 15 000.

L'industrie du tourisme craint de passer un second été sans visiteurs. Photo : Radio-Canada / Destination BC/Graeme Owsianski

Une reprise touristique incertaine

La mesure s'inscrit dans un effort pour soutenir une industrie mise à mal par la pandémie et qui fait face à d'importants problèmes de liquidités.

Il reste beaucoup à faire , admet le premier ministre John Horgan, mais c'est une étape extrêmement importante.

Une annonce concernant la levée ou la prolongation des restrictions, en particulier l'interdition de se déplacer entre régions dans la province et la fermeture des salles à manger, doit être présentée la semaine prochaine.