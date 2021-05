Recherché : logements acceptant les animaux en Estrie

Marie-Pier Quirion, porte-parole de la SPASociété protectrice des animaux de l'Estrie, explique que les propriétaires de petites bêtes ne savent pas toujours comment convaincre un futur propriétaire d'accepter leur compagnon.

On remarque une diminution des logements qui acceptent les animaux , soutient Marie-Pier Quirion, qui ajoute que rien dans la loi n'oblige un propriétaire de dire oui à la présence d'animaux dans son logement.

La situation, pour nous, est inquiétante. Non seulement le logement est rare en Estrie, mais de plus en plus, les restrictions quant aux animaux sont strictes, sont fermes. Une citation de :Marie-Pier Quirion, porte-parole de la SPA de l'Estrie

La SPASociété protectrice des animaux veut donc favoriser le dialogue entre les deux parties pour aider les propriétaires d'animaux à trouver un logement, et suggérer des balises claires pour une collaboration harmonieuse.

On propose en collaboration avec Appartmap, un répertoire de logements à louer où les animaux sont acceptés, une foule de ressources et de conseils pour les propriétaires et les locataires, souligne Marie-Pier Quirion. Par exemple, comment faire bonne impression avec son animal? L'importance de comprendre les réticences avec les propriétaires.

Malheureusement, dans le passé, il y a de mauvaises expériences avec certains propriétaires. On propose de demander une lettre de référence pour dire comment le locataire et son chien sont de bons locataires. Une citation de :Marie-Pier Quirion, porte-parole de la SPA de l'Estrie

Du côté des propriétaires, la SPASociété protectrice des animaux suggère d'inclure des clauses dans le bail pour définir les grandes lignes de ce qui est accepté dans le logement, comme le nombre d'animaux, les espèces permises et les obligations à respecter.