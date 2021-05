Les partis d’opposition pressent Doug Ford de présenter son plan de déconfinement

Dans un contexte où la Saskatchewan a présenté son plan la semaine dernière et que le Québec effectue cet exercice mardi, l’opposition estime que les progressistes-conservateurs sont à la traîne.

D’autres provinces ont été capables de présenter leur plan. Je ne comprends pas pourquoi Doug Ford et son équipe n’en sont pas capables, mais ce serait la moindre des choses pour les commerçants et les Ontariens , indique la chef des néo-démocrates, Andrea Horwath.

Sans avancer elle-même de date précise pour la présentation d’un tel document, la cheffe de l’opposition officielle soutient que le moment du déconfinement de l’Ontario devrait être fondé sur des avis scientifiques et non sur des chicanes du cabinet ou des réponses à des lobbyistes .

La cheffe de l'opposition officielle Andrea Horwath du parti néo-démocrate réclame que le gouvernement Ford présente son plan de déconfinement. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Des propos qui font échos à ceux des libéraux.

On devrait savoir à ce point-ci, à quoi ça va ressembler, quelles seront les mesures qu’on utilisera, et ça devrait être basé sur la science , croit John Fraser, député dans Ottawa-Sud.

Pour les verts, la planification devrait être au centre des priorités de Doug Ford.

On a besoin d’un plan de réouverture pour un; rouvrir de façon sécuritaire pour ne pas devoir retourner en confinement et deux; les entreprises et les communautés ont besoin de temps pour se préparer , estime Mike Schreiner, le chef du Parti vert de l’Ontario.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Un plan présenté bientôt

Questionnée mardi à propos de la réouverture de la province, la vice-première ministre a indiqué qu’un plan serait présenté très bientôt , sans vouloir s’avancer sur une date précise.

On travaille avec le médecin hygiéniste en chef et des experts, pour rouvrir l’Ontario de façon sécuritaire, parce que la dernière chose qu’on veut, c’est d’entrer dans une 4e vague , explique Christine Elliott, aussi ministre de la Santé.

Le gouvernement se penchera sur des indicateurs tels que le nombre de personnes vaccinées, les hospitalisations et le taux de reproductivité du virus notamment pour déterminer quand les mesures sanitaires pourront être allégées.

La ministre Elliott a d’ailleurs indiqué que la province pourrait potentiellement atteindre une nouvelle cible de vaccination avant la fin du mois de mai, soit 70 % des adultes ayant reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Le dernier objectif était de 65 % des adultes à la fin du mois.

Puis, dans un courriel séparé et envoyé en après-midi, la porte-parole du premier ministre Doug Ford, Ivana Yelich, a confirmé des informations de CityNews selon lesquelles le code de couleurs, utilisé entre la deuxième et la troisième vague, ne sera pas de retour.

Un travailleur de la santé s'occupe d'un patient atteint de la COVID-19 intubé et sous respirateur à l'Hôpital Humber River de Toronto. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Une situation sanitaire qui s’améliore

Si le nombre de patients traités aux soins intensifs dans la province diminue très lentement, le nombre de nouvelles infections, lui, décroît graduellement.

La province a enregistré moins de 2000 nouveaux cas mardi. C’était donc le 9e jour en ligne avec moins de 3000 nouvelles infections dans le bilan pandémique quotidien.

On se dirige vers un bon portrait de la situation pour la mi-juin , a indiqué le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario lundi.

Le Dr David Williams n’a toutefois pas manqué de rappeler aux Ontariens que des transferts de patients entre hôpitaux étaient encore effectués en raison de la pandémie et qu’ils devaient encore respecter les consignes malgré le beau temps.

En attendant, l’ordre de rester à la maison est prolongé jusqu’au 2 juin.