22 constats d'infraction remis en lien avec des rassemblements récents au Manitoba

La province a remis plusieurs constats d’infractions à la suite d’enquêtes portant sur les manifestations et rassemblements ayant eu lieu au cours des dernières semaines.

En tout, 22 contraventions de 1296 $ ont été remises en lien avec ces rassemblements. Du nombre, deux faisaient suite à un rassemblement le 1er mai à Winkler, six concernaient une manifestation le 1er mai à La Fourche, et 14 faisaient suite à un rassemblement au palais de justice de Winnipeg le 3 mai dernier.

Ces amendes font partie des 70 constats d’infraction de 1296 $ pour non-respect des ordonnances sanitaires qui ont été remises par la province à des particuliers dans la semaine du 10 au 16 mai.

Selon la mise à jour hebdomadaire de la province, 53 de ces contraventions faisaient suite à des rassemblements privés ou à l’extérieur, six visaient un individu ayant refusé de se mettre en isolement, une a été remise en raison d’un déplacement non essentiel dans le Nord et deux ont été données à des propriétaires d’entreprise.

En plus de ces contraventions, la province a remis cinq constats d’infraction de 298 $ à des individus ayant refusé de porter un couvre-visage à l’intérieur d’un lieu public, et trois de 5000 $ à des entreprises.

Les autorités ont aussi donné 123 avertissements durant la dernière semaine.

La province signale que les agents de Justice Manitoba poursuivent leur enquête au sujet des rassemblements et des manifestations, et que d’autres constats d’infraction pourraient être remis.

Elle indique en outre que depuis avril 2020, elle a remis 4228 avertissements et 1424 contraventions, ce qui représente une valeur totale de 1,9 million de dollars.