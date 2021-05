L’aéroport de Saskatoon propose des tests de dépistage pour la COVID-19

Des tests PCR et des tests antigéniques, aussi connus sous le nom de tests rapides, sont disponibles. Les personnes qui souhaitent se faire tester doivent réserver un créneau et débourser entre 93 $ pour le test rapide et 350 $ pour les tests plus classiques appelés PCR.

L’aéroport Skyxe s’est associé au laboratoire Quantum Genetix pour le traitement des échantillons recueillis sur place par l’entreprise Nobel HSSE Management.

Nous sommes ravis de travailler avec Quantum Genetix et Nobel HSSE pour offrir une option de test COVID-19 aux personnes de notre communauté qui doivent se déplacer et voyager , déclare le vice-président de l'excellence opérationnelle de l'aéroport de Saskatoon, Andrew Leeming.

Plusieurs options pour obtenir un résultat

Les tests à la COVID-19 sont proposés en plusieurs formats permettant de recevoir son résultat sous 12, 24 ou 48 heures. Les tests rapides peuvent donner un résultat en 15 minutes. Ces solutions sont proposées aux voyageurs pour permettre de relancer l’activité de l’aéroport.