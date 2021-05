COVID-19 : la diminution se poursuit à Ottawa et en Outaouais

À Ottawa, la santé publique a fait état de 50 nouveaux cas de COVID-19 dans la population, mardi. La dernière fois qu’il y a eu moins de 50 cas dans la capitale fédérale remonte au 9 mars dernier, alors que 42 nouvelles infections étaient signalées par les autorités sanitaires.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) indique toutefois deux décès supplémentaires dans son bilan quotidien, ce qui porte à 538 le nombre de personnes décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Au total, 26 161 cas ont été enregistrés depuis le printemps 2020, à Ottawa. Selon les données de SPOSanté publique Ottawa , 1007 cas sont toujours actifs.

Par ailleurs, SPOSanté publique Ottawa indique que 58 personnes sont encore hospitalisées, dont 18 se trouvent aux soins intensifs.

Alors que la vaccination s'accélère dans la province, la Ville d’Ottawa a confirmé, en avant-midi mardi, que tous les rendez-vous de vaccination du système provincial de prise de rendez-vous étaient complets dans les cliniques communautaires de la ville.

Les plages ont rapidement trouvé preneurs lorsque l’Ontario a élargi, mardi, l'accès à tous les résidents de 18 ans et plus.

D'autres rendez-vous seront disponibles lorsque la Ville recevra plus de vaccins de la province , écrit la Ville par voie de communiqué. Quiconque veut un vaccin pourra en obtenir un.

L'Ontario aussi recense son plus faible nombre de nouvelles infections depuis près de deux mois. Santé publique Ontario confirme 1616 nouveaux cas et 17 morts de plus, mardi.

C'est la première fois depuis le 24 mars que la province recense moins de 2000 nouvelles infections en une journée.

26 cas en Outaouais

En Outaouais, 26 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés par les autorités de la santé, mais on ne déplore aucun nouveau décès.

Le bilan s’élève désormais à 11 883 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

Selon le plus récent bilan, 27 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais, dont six personnes se trouvent aux soins intensifs. C’est une baisse significative alors que lundi, 36 personnes étaient hospitalisées.

Pour l'ensemble du Québec, les autorités sanitaires recensent 549 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 364 396 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

La santé publique provinciale fait également état dans son bilan quotidien de neuf nouveaux décès, ce qui totalise 11 050 vies perdues en raison de la pandémie, depuis février 2020.

Plus de détails à venir.