Malgré un record aux soins intensifs, les médecins albertains sont optimistes

Alors que les services de soins intensifs dans les hôpitaux de l’Alberta débordent plus que jamais, les médecins voient une lueur à l’horizon grâce à la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Même si ces professionnels de la santé se disent fatigués et sous pression, ils estiment que la situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines.

Dimanche, l’Alberta a atteint un record de 186 personnes placées aux soins intensifs en raison de la maladie. Si on y ajoute les personnes qui s’y retrouvent sans lien avec la pandémie, les soins intensifs opèrent à 140 % de leur capacité normale, selon Services de santé Alberta (AHS).

La semaine dernière, le premier ministre Jason Kenney affirmait que la province s'attendait à admettre 200 patients aux soins intensifs à cause de la COVID-19 vers la fin mai. Un groupe de médecins estime cependant que les services hospitaliers pourraient devoir soigner 300 patients.

La présidente d' AHSServices de santé Alberta , Verna Yiu, est inquiète de la montée rapide des hospitalisations, mais dit pouvoir ouvrir jusqu’à 425 lits aux soins intensifs.

Nous pouvons le faire en ouvrant des lits additionnels sans personnel dédié et en réquisitionnant les salles d’isolement et de récupération , explique la Dre Yiu.

Pour redéployer nos forces aux soins intensifs, nous avons dû repousser des interventions chirurgicales non urgentes, soit jusqu’à 30 % d’entre elles dans certaines communautés. Une citation de :Verna Yiu, présidente de Services de santé Alberta

Prudemment optimistes

Eddy Lang est chef des urgences pour la région de Calgary. Il est responsable des 230 urgentologues dans les quatre hôpitaux adultes de la métropole, en plus d’enseigner la médecine à l’Université de Calgary.

En général, la situation est difficile, car on est fatigués de porter l’équipement de protection personnelle et il y a toujours de l’incertitude , affirme-t-il.

Le docteur Eddy Lang est responsable des urgences à Calgary. Photo : Radio-Canada / CBC

Malgré cela, il demeure optimiste, car ses hôpitaux auront les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des patients hospitalisés en raison de la COVID-19. La situation aux États-Unis l’encourage aussi.

« En regardant [des États] comme la Californie, ils ont diminué la courbe des hospitalisations et des admissions en soins intensifs de 90 %. Ce n’est pas à cause du fait qu’ils se lavent mieux les mains ou portent mieux le masque que nous. C’est à cause du programme de vaccination », explique Eddy Lang.

Si les Albertains continuent à se faire vacciner agressivement, on sera dans une très belle situation dans deux, trois semaines. Une citation de :Dr Eddy Lang, chef des urgences de la région de Calgary

Mon optimiste est factuel, pas spirituel , conclut-il.

Un pic dans 7 à 10 jours

Noel Gibney est plus prudent dans son optimisme.

Le vice-président du Comité stratégique de réponse à la pandémie de COVID-19 de l’Association du personnel médical de la zone d’Edmonton est encouragé par la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens et des hospitalisations.

Les admissions aux soins intensifs vont atteindre leur pic dans sept à dix jours, estime celui qui a travaillé des décennies aux soins intensifs.

La baisse du nombre de nouvelles hospitalisations et admissions aux soins intensifs sera assez rapide en comparaison avec leur augmentation, grâce à la vaccination. Une citation de :Noel Gibney, vice-président du Comité stratégique de réponse à la pandémie de COVID-19 de l’Association du personnel médical de la zone d’Edmonton

Cette troisième vague a été très difficile pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital puisqu’ils étaient déjà tous épuisés après la deuxième vague , commente Pierre-Marc Villeneuve, médecin aux soins intensifs de l'Hôpital Grey Nuns, et néphrologue à l'Hôpital de l'Université de l'Alberta, à Edmonton.

Nous apprécions donc que tout le monde continue de suivre les directives de la santé publique afin que les hospitalisations diminuent rapidement et que la vie revienne un peu plus à la normale , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Axel Tardieu