Une nouvelle émission de radio produite à Halifax sur les ondes d’ICI Première

L’animatrice Nathalie Geddry prend la barre de cette nouvelle émission produite à Halifax, à titre d’animatrice et réalisatrice.

Radio-Canada souhaite mettre en avant-plan la voix des citoyens de ces provinces et accorder une attention particulière à l’actualité quotidienne, sociale et culturelle qui les distingue.

Nathalie Geddry, anime et réalise l’émission Ça se passe ici. Photo : Radio-Canada

Ce sera un grand défi, mais je suis prête à le relever. C’est beau de voir le retour d’une émission dans cette région de l’Acadie , déclare l’animatrice Nathalie Geddry.

Je pense que ça va bien souligner mes 15 ans à l’emploi de Radio-Canada Acadie cet automne , ajoute-t-elle.

Mettre en avant-plan la voix des citoyens

L’émission Heure de pointe Acadie, qui occupe actuellement cette plage horaire dans les quatre provinces de l’Atlantique à ICI Première, sera toujours en onde à l’automne, mais uniquement au Nouveau-Brunswick. Cela permettra à l'équipe de se concentrer davantage sur l'actualité et les enjeux propres à cette province.

Les deux émissions seront toutefois invitées à collaborer étroitement.

Ce que la pandémie que nous vivons depuis plus d’un an nous a appris, c’est bien l’importance d’être près des gens et de leur offrir une information qui raconte leur réalité et reflète leurs défis et aspirations. C’est ce que je veux accomplir d’une manière encore plus significative au cours de la prochaine année avec la création de cette nouvelle émission de radio produite à Halifax , affirme la première chef des contenus à Radio-Canada en Acadie, Marie-Élaine Cloutier.

Plus de détails sur la programmation seront dévoilés d’ici l’automne, notamment en ce qui concerne la nouvelle émission qui remplacera l'émission qu'anime actuellement Nathalie Geddry, le samedi entre 11h et midi.