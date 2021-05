Les chutes Niagara seront illuminées aux couleurs du drapeau haïtien

Le 18 mai, c’est la fête du drapeau haïtien. Le drapeau haïtien a été hissé ce matin à Niagara Falls pour la « Journée d'Haïti ». De plus, les chutes Niagara seront illuminées aux couleurs du bicolore bleu et rouge de 9 h 45 à 10 h, ce soir. Il est possible de suivre ce spectacle, en direct, sur YouTube.  (Nouvelle fenêtre)